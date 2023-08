52 học sinh Nghệ An đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được thưởng gần 750 triệu đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Trước đó, việc khen thưởng dành cho học sinh đạt huy chương vàng, huy chương bạc quốc tế, học sinh giỏi quốc gia và các giải thưởng khác của Nghệ An được căn cứ theo Nghị quyết số 11/2028/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Nghệ An về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, với học sinh đạt huy chương vàng các cuộc thi từ Đông Nam Á - khu vực - quốc tế, mức khen thưởng thấp nhất là 10 lần mức lương cơ sở và cao nhất là 60 lần mức lương cơ sở (tùy theo huy chương đạt giải của các học sinh).

Học sinh Trần Anh Đức - Trường THPT Kim Liên là một trong những học sinh đạt điểm cao được tuyên dương. Ảnh: MH

Với học sinh đạt giải ở các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, mức khen thưởng sẽ từ 3 - 10 lần mức lương cơ sở (tùy theo giải thưởng).

Riêng đối với học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi THPT quốc gia, tùy từng năm học cụ thể, Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng và các cơ quan liên quan tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định để khen thưởng. Tuy nhiên, mức thưởng tối đa không quá 08 lần mức lương cơ sở.

Liên quan đến Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, điểm cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, ngày 21/8, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định khen thưởng tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho 52 học sinh thuộc các trường THPT trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc, đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Mức khen thưởng cho mỗi học sinh trong năm nay là 14.400.000 đồng, được tính theo mức lương cơ sở mới. Năm ngoái mức khen thưởng này được tính theo mức lương cơ sở cũ là 11.920.000 đồng. Tổng số tiền khen thưởng cho 52 học sinh đạt điểm cao là 748.800.000 đồng.

Trường PT DTNT THPT số 2 là 1 trong 2 ngôi trường có đến 12 học sinh được tuyên dương trong năm 2023, cùng với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NTCC

Như vậy, cùng với các học sinh đạt giải cao ở các kỳ thi Olympia Quốc tế và khu vực, học sinh đạt giải ở các cuộc thi quốc gia, năm nay, Nghệ An đã chi gần 3 tỷ đồng để khen thưởng cho các học sinh.

