6/6 khu công nghiệp đang hoạt động ở Nghệ An có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn

Theo Phương án phát triển KCN trên địa bàn Nghệ An thời kỳ 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1059/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9/2023 phê duyệt quy hoạch tỉnh Nghệ An từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đến năm 2030 Nghệ An được quy hoạch tổng cộng 23 KCN, trong đó, Khu kinh tế Đông Nam có 15 KCN và 8 KCN ngoài khu kinh tế.