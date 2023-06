6 địa điểm du lịch miễn phí ở Huế

(Baonghean.vn) - Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023 đã đi qua, để lại những ký ức không thể quên cho các em nhỏ. Góp phần mang đến sự thành công đó phải kể đến những đóng góp không nhỏ của đội ngũ các phóng viên tham gia tác nghiệp tại giải.

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác huyện Yên Thành đã đến viếng liệt sĩ Đại úy Công an Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994) là người con của huyện Yên Thành, hy sinh trong vụ tấn công bằng súng ở tỉnh Đắk Lắk.

(Baonghean.vn) - Tại buổi lễ ký kết hợp tác phát triển giữa quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) và huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An, quận Cầu Giấy đã cam kết hỗ trợ 20 tỷ đồng để địa phương xa nhất của Nghệ An xây dựng trường học.

(Baonghean.vn) - 200 suất học bổng và hàng trăm suất quà ý nghĩa được trao tặng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn)- Sáng 18/6, đoàn thiện nguyện chương trình tiếp sức bệnh nhân chạy thận đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tới 120 bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh (Nghệ An).

(Baonghean.vn) - Thực hiện chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, sáng 17/6, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hưng Nguyên.

(Baonghean.vn) - Chiều 16/6, huyện Quỳnh Lưu tổ chức buổi gặp mặt và tuyên dương các huấn luận viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023.

(Baonghean.vn) - Sáng 16/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

(Baonghean.vn) - Sáng 16/6, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Nghệ An năm 2023.

(Baonghean.vn) - Thời kỳ cao điểm mùa du lịch năm 2023, bình quân hàng ngày phố biển Cửa Lò (Nghệ An) đón hàng nghìn du khách về tắm biển và nghỉ dưỡng. Dịp này, các khu kinh doanh ẩm thực trở nên nhộn nhịp bởi lượng khách có nhu cầu thưởng thức hải sản rất lớn.

(Baonghean.vn) - Ngày 15/6, Viettel Nghệ An đã tổ chức quay số và tìm ra những chủ nhân may mắn trúng thưởng trong chương trình “Viettel Nghệ An - Đồng hành cùng SEA Games 32”.