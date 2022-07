6 mẹo chăm sóc xe điện trong thời tiết nắng nóng

(Baonghean.vn) - Công an thị xã Cửa Lò cho biết, vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Võ Đức Kiều (SN 1985) trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Tang vật thu giữ gồm 48kg pháo nổ.

(Baonghean.vn) - Với sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn, các ổ dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò xảy ra trên địa bàn Nghệ An trong thời gian qua đã được khống chế kịp thời trong diện hẹp. Tuy nhiên dự báo có khả năng dịch bệnh sẽ xuất hiện trên đàn trâu, bò trong thời gian tới, vì vậy người chăn nuôi cần chủ động tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Sơn Lộ, Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA.

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Đội Nghệ thuật quần chúng cựu chiến binh Đặc công Sư đoàn 305 phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Bài ca không quên”.

(Baonghean.vn) - Ngày 27/7 tại TP Vinh, KEB Hana Bank – Ngân hàng hàng đầu của Hàn Quốc, là đối tác chiến lược quan trọng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ủy quyền trao tài trợ 2 xe cứu thương cho ngành Y tế tỉnh Nghệ An. Tới dự có đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và đơn vị liên quan.

(Baonghean.vn) - Trong danh sách những thí sinh đạt 29 điểm khối C năm nay của Nghệ An, Hàn Bá Danh (nguyên là cựu học sinh của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh) là một thí sinh đặc biệt. Nam sinh này từng đậu đại học, từng là sinh viên và đã từng đi nghĩa vụ an ninh. Tuy nhiên, cuối cùng em chọn đăng ký thi lại đại học để thực hiện ước mơ của mình…