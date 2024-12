Chuyển đổi số 6 sản phẩm công nghệ đáng thất vọng nhất năm 2024 Khi năm cũ dần khép lại, đây là thời điểm để chúng ta cùng đánh giá lại những công nghệ đã xuất hiện trong suốt 12 tháng qua. Điều này bao gồm cả các sản phẩm phần cứng và phần mềm từng được kỳ vọng cao nhưng lại không đạt được hiệu suất, tính năng, hoặc trải nghiệm người dùng như mong đợi.

Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong năm 2024, trở thành tâm điểm của những công bố công nghệ nổi bật nhất. Công ty phát triển AI của Mỹ, OpenAI đã tạo dấu ấn với việc ra mắt Sora, một công cụ tạo video tiên tiến, cùng một mô hình AI mới sở hữu khả năng lý luận vượt trội.

Không chỉ dừng lại ở đó, các đối thủ trong lĩnh vực chatbot cũng không ngừng đổi mới, đưa ra những bản phát hành đột phá nhằm đẩy giới hạn của công nghệ lên một tầm cao mới.

Theo đó, gã khổng lồ công nghệ Meta vừa giới thiệu nguyên mẫu cao cấp của kính thông minh Orion, mở ra viễn cảnh đầy hứa hẹn về một tương lai nơi các thiết bị đeo tích hợp AI chiếm lĩnh thị trường.

Không chỉ vậy, các ông lớn khác trong ngành công nghệ cũng nhanh chóng bắt nhịp khi tung ra thế hệ máy tính xách tay AI đầu tiên, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực điện toán thông minh.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, hàng loạt thông báo công nghệ mang tính đột phá khác cũng đang dần được hé lộ, hứa hẹn một bức tranh công nghệ đầy sôi động và tiềm năng trong tương lai gần.

Tuy nhiên, không phải mọi sản phẩm công nghệ mới ra mắt đều gặt hái được thành công. Các trợ lý AI cá nhân hóa, dù đầy hứa hẹn, lại bộc lộ nhiều lỗi và sự thiếu hoàn thiện, khiến kỳ vọng của người dùng chưa được đáp ứng.

Thực tế này cho thấy rằng, ở thời điểm hiện tại, trợ lý AI thực sự hữu ích nhất vẫn là chiếc điện thoại thông minh quen thuộc trong túi của mỗi người.

Bên cạnh AI, ngành công nghiệp trò chơi cũng trải qua cú sốc lớn khi một dự án đầy tham vọng, trị giá hàng triệu USD, lại trở thành thất bại đáng tiếc.

Trong khi đó, cộng đồng người dùng PC đối mặt với những rắc rối chưa từng có, bắt nguồn từ các lỗi nghiêm trọng trong bộ vi xử lý máy tính để bàn do nhà sản xuất gây ra. Những lần ra mắt thất bại khác càng làm gia tăng sự thất vọng, khiến năm qua trở thành một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro trong đổi mới công nghệ.

Sau đây chúng ta cùng khám phá những sai lầm công nghệ nổi bật trong năm 2024 và tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự đằng sau chúng là gì.

1. Thiết bị đeo trí tuệ nhân tạo AI Pin với tham vọng thay thế smartphone của công ty Humane

Mặc dù có sự góp mặt của hai cựu nhà thiết kế từ Apple với 4 năm phát triển miệt mài, và khoản đầu tư khổng lồ lên tới 230 triệu USD từ những tên tuổi lớn như Sam Altman (CEO của OpenAI), Microsoft, Qualcomm Ventures cùng nhiều nhà đầu tư khác, thiết bị đeo AI của Humane vẫn chưa thể đạt được thành công như mong đợi.

AI Pin được kỳ vọng là một trợ lý AI đủ mạnh để thay thế điện thoại thông minh. Thế nhưng, ngay sau khi ra mắt, thiết bị này nhanh chóng bộc lộ sự thiếu hoàn thiện và chưa sẵn sàng cho thị trường.

Thiết bị đeo trí tuệ nhân tạo AI Pin. Ảnh: Internet.

Với mức giá 700 USD, đi kèm gói đăng ký hàng tháng 24 USD để kích hoạt các tính năng AI và dịch vụ di động, cộng thêm hàng loạt lỗi gây thất vọng, AI Pin chẳng những không thuyết phục được người dùng mà còn trở thành tâm điểm chỉ trích.

Sau đó, người ta phát hiện vỏ của AI Pin gặp vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cell pin. Vào tháng 10 vừa qua, hơn 10.000 pin đã bị thu hồi do nguy cơ cháy nổ tiềm tàng.

Sau màn ra mắt đầy thất bại, các nhà sáng lập được cho là đã tìm cách rao bán công ty với mức giá từ 750 triệu đến 1 tỷ USD. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có thông tin nào về bất kỳ lời đề nghị mua lại nào.

2. Tựa game Concord trị giá hàng triệu USD của Sony

Concord, một tựa game bắn súng được kỳ vọng và mất tới 8 năm để phát triển, đã không đáp ứng được kế hoạch ra mắt của Sony. Chỉ ít lâu sau khi phát hành, công ty buộc phải thông báo gỡ bỏ trò chơi và hoàn lại 40 USD cho những người đã mua, khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

Tựa game Concord. Ảnh: Internet.

Theo số liệu từ Steam Charts, trang web chuyên theo dõi lượng người chơi trên Steam, Concord chỉ đạt đỉnh với 660 người chơi trên nền tảng này vài tuần sau khi ra mắt, một con số đáng thất vọng đối với một tựa game được chờ đợi suốt 8 năm.

Chi phí hoàn tiền cho người chơi của Sony chỉ là một con số nhỏ bé so với kinh phí phát triển khổng lồ của trò chơi, được ước tính có thể vượt xa ngưỡng 100 triệu USD, một cái giá đắt đỏ cho thất bại của tựa game Concord.

3. Điện thoại AI Rabbit R1 của Công ty khởi nghiệp Rabbit Inc.

Ngay sau khi Humane ra mắt AI Pin, Rabbit Inc nhanh chóng giới thiệu điện thoại AI R1 của riêng mình. Tuy không được thiết kế để thay thế hoàn toàn điện thoại thông minh, R1 lại có lợi thế về giá, thấp hơn so với AI Pin. Tuy nhiên, như Jesse Lyu, nhà sáng lập Rabbit Inc, thẳng thắn thừa nhận trong bài phát biểu ra mắt, dù không yêu cầu gói đăng ký, R1 vẫn mắc phải nhiều lỗi và tỏ ra thiếu hoàn thiện, không khác gì đối thủ AI Pin.

Thêm vào đó, toàn bộ giao diện của R1 phụ thuộc vào một ứng dụng Android duy nhất, điều này khiến người ta phải đặt câu hỏi tại sao thiết bị này lại cần phần cứng riêng biệt. Bên cạnh đó, R1 còn gặp phải vấn đề nghiêm trọng về bảo mật, làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của sản phẩm.

Điện thoại AI Rabbit R1. Ảnh: Internet

Rabbit không ngừng nỗ lực cải tiến sản phẩm. Sau nhiều lần cập nhật phần mềm, R1 hiện đã trở nên nhanh nhạy và dễ sử dụng hơn rất nhiều. Mới đây, công ty cũng ra mắt chế độ Teach, cho phép người dùng tự huấn luyện mô hình AI của mình để tự động hóa các tác vụ, mở ra khả năng tùy chỉnh và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tuy nhiên, R1 vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể trở thành smartphone AI thực sự như nhiều người đã kỳ vọng sau bản demo ấn tượng tại Triển lãm CES 2024.

Mặc dù thiết bị đã có những cải tiến đáng kể, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về tính năng, độ ổn định và khả năng phản hồi so với những gì mà người dùng hình dung về một smartphone AI hoàn hảo. Để đạt được mục tiêu này, Rabbit còn phải tiếp tục khắc phục nhiều vấn đề và hoàn thiện hơn nữa trải nghiệm người dùng.

4. Bộ vi xử lý Raptor Lake của Intel

Mặc dù bộ vi xử lý máy tính để bàn Raptor Lake và các phiên bản của nó từ nhà sản xuất Intel đã được phát hành vào năm 2022 và 2023, nhưng các báo cáo về lỗi chỉ bắt đầu xuất hiện từ năm nay.

Intel không nhanh chóng thừa nhận các vấn đề nghiêm trọng khiến bộ vi xử lý gặp sự cố, đặc biệt là khi thực hiện những tác vụ nặng như tải trò chơi hay vận hành máy chủ.

Bộ vi xử lý Raptor Lake. Ảnh: Internet

Công ty cho biết vấn đề xuất phát từ thuật toán, gây ra việc yêu cầu điện áp không chính xác đối với bộ vi xử lý. Theo các báo cáo từ Intel, bản vá lỗi được kỳ vọng sẽ khắc phục triệt để vấn đề này.

Tuy nhiên, các báo cáo trước đây chỉ ra rằng thiệt hại gây ra cho bộ vi xử lý là không thể khắc phục. Sau sự không hài lòng của người tiêu dùng, công ty đã phải đối mặt với một vụ kiện tập thể, trong đó một số khách hàng đã cáo buộc Intel biết rõ về các khiếm khuyết tiềm ẩn nhưng vẫn quyết định tiếp tục bán sản phẩm.

5. Công cụ chụp màn hình Recall của Microsoft

Tại sự kiện Build 2024, Microsoft đã giới thiệu tính năng trí tuệ nhân tạo mới mang tên Recall trên hệ điều hành Windows 11, cho phép người dùng có thể xem lại các tác vụ đã thực hiện trên máy.

Tính năng Recall đã nhanh chóng thu hút sự chỉ trích từ các chuyên gia an ninh mạng. Các chuyên gia cho rằng tính năng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bảo mật, có thể tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng để truy cập trái phép vào dữ liệu người dùng hoặc gây ra những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Tính năng Recall của Microsoft. Ảnh: Internet

Phản ứng gay gắt từ cộng đồng bảo mật khiến Microsoft phải đối mặt với nhiều câu hỏi về tính an toàn và hiệu quả của tính năng này.

Sau một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng và các chuyên gia an ninh mạng, công ty đã quyết định hoãn việc ra mắt công cụ và tiến hành một loạt thay đổi quan trọng.

Những thay đổi này bao gồm việc không biến tính năng Recall thành mặc định, đồng thời yêu cầu người dùng phải kích hoạt Windows Hello để sử dụng tính năng này, nhằm đảm bảo tính bảo mật cao hơn.

Các điều chỉnh này cho thấy công ty đã lắng nghe phản hồi từ người dùng và đang nỗ lực cải thiện sản phẩm trước khi chính thức ra mắt. Tính năng này hiện đã có sẵn dưới dạng phiên bản xem trước dành cho chương trình Windows Insiders, dành riêng cho những người dùng sở hữu máy tính Copilot + đủ điều kiện.

6. Thiết bị thực tế ảo Vision Pro của Apple

Mặc dù không thể đánh giá thiết bị điện toán không gian của Apple là một thất bại về mặt công nghệ, nhưng nếu xét đến mức độ cường điệu mà nó đã tạo ra và những ứng dụng thực tế còn hạn chế, thì cho đến nay, nó vẫn chưa thể được xem là một sản phẩm thành công.

Chỉ vài tháng sau khi Apple bắt đầu xuất xưởng Vision Pro, nhà phân tích nổi tiếng trong ngành công nghệ Ming-Chi Kuo đã tiết lộ rằng công ty đã cắt giảm dự báo doanh số xuống còn khoảng 350.000-400.000 chiếc mỗi năm, giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu.

Kính thực tế ảo Vision Pro của Apple. Ảnh: Internet.

Thêm vào đó, Apple cũng được cho là đã quyết định hoãn ra mắt phiên bản thứ 2 của Vision Pro, phản ánh những thách thức mà sản phẩm đang phải đối mặt trên thị trường.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, CEO Apple Tim Cook thừa nhận rằng Vision Pro là một sản phẩm tiên phong và khẳng định rằng công ty sẽ tiếp tục cải tiến nó trong tương lai để đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của người dùng.

Hiện tại, Apple đang tiến hành nghiên cứu và phát triển một phiên bản nhẹ hơn và giá thành thấp hơn của Vision Pro. Mục tiêu của công ty là tạo ra một thiết bị dễ tiếp cận hơn với người dùng, đồng thời giảm thiểu các yếu tố như kích thước, trọng lượng và chi phí sản xuất, nhằm thu hút một đối tượng khách hàng rộng rãi hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, sau khi Meta ra mắt kính thông minh Orion, hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa có kế hoạch phát hành sớm, nhiều người bắt đầu cho rằng kính thực tế ảo tăng cường (AR) mỏng nhẹ, thay vì các thiết bị cồng kềnh, có thể sẽ là xu hướng tương lai được áp dụng rộng rãi.

Những thiết bị này hứa hẹn mang lại trải nghiệm công nghệ tiên tiến mà không làm cản trở sự tiện dụng và thẩm mỹ, mở ra một kỷ nguyên mới cho công nghệ thực tế ảo tăng cường.