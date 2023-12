63 cá nhân đạt giải cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Sáng 18/12, tại Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2023.

Dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện Hưng Nguyên.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2023 diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ 08h00’ ngày 23/10 và kết thúc vào 08h00’ 20/11.

Một tiết mục văn nghệ do các em học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong biểu diễn. Ảnh: Đ.C

Đây là năm thứ 7 tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hoá của người tham gia giao thông; góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật an toàn giao thông, tai nạn giao thông và hình thành văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên về các quy định của pháp luật trong việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng Internet, mạng xã hội, xây dựng văn hóa và định hướng xử lý các vấn đề trên mạng xã hội...

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho cuộc thi. Ảnh: Đ.C

Kết thúc cuộc thi năm nay đã có hơn 2 triệu lượt thí sinh dự thi. Các thí sinh tham dự thuộc nhiều thành phần khác nhau như cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huyện; học sinh, sinh viên, lao động tự do. Trong đó, học sinh và giáo viên ở các trường THPT chiếm phần lớn.

Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: Đ.C

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, các trường học, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai và hưởng ứng cuộc thi; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân đều biết và tham gia, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của nhân dân và ý thức trong việc cung cấp, sử dụng, khai thác thông tin trên mạng Internet đúng pháp luật, có văn hóa, lành mạnh, thiết thực cho bản thân và xã hội.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen cho các thí sinh đạt giải Nhất. Ảnh: Đ.C

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao chứng nhận cho các thí sinh đạt giải Nhì. Ảnh: Đ.C

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh, UBND huyện Hưng Nguyên trao chứng nhận cho các thí sinh đạt giải Ba. Ảnh: Đ.C

Một số đơn vị tích cực, có số lượng dự thi cao, chất lượng làm bài thi tốt, duy trì đồng đều qua cả 4 tuần thi, gồm: Khối cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh có: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Khối cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có: huyện Đô Lương, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Diễn Châu, Nam Đàn, Tương Dương, TP Vinh; Khối sinh viên có: Trường Đại học Vinh, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An, Trường Đại học Điện lực cơ sở Nghệ An; Khối học sinh THPT có: Trường Nguyễn Cảnh Chân, Đặng Thúc Hứa, Thanh Chương 3 (huyện Thanh Chương); Quỳnh Lưu 2, Quỳnh Lưu 4 (huyện Quỳnh Lưu); Nguyễn Trường Tộ (Tp Vinh); Đô Lương 3 (huyện Đô Lương).

Ban tổ chức chụp ảnh với các tập thể, cá nhân đạt giải. Ảnh: Đ.C

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 63 thí sinh đạt giải cá nhân với tổng số 64 giải thưởng (có 1 thí sinh đạt 2 giải thưởng); trao giải và tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể đạt “Giải thi tuần”, 4 tập thể đạt “Giải tập thể”.

Đây là những đơn vị có số lượng lượt người dự thi cao, chất lượng bài thi tốt và có nhiều cá nhân đạt giải thưởng trong 4 tuần diễn ra cuộc thi.