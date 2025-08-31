Chuyển đổi số 7 điểm nâng cấp đáng giá nhất trên iPhone 17 mà ai cũng nên biết Apple chuẩn bị giới thiệu thế hệ iPhone 17 với hàng loạt thay đổi quan trọng, hứa hẹn định hình lại trải nghiệm người dùng. Từ thiết kế, camera đến hiệu năng, đây là 7 nâng cấp đáng giá nhất mà tín đồ công nghệ không thể bỏ lỡ.

Sự kiện “Awe Dropping” của Apple sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9/9 tới, nơi “gã khổng lồ” công nghệ từ Cupertino dự kiến công bố thế hệ iPhone tiếp theo cùng nhiều sản phẩm đáng chú ý khác.

Ảnh minh họa.

Theo lộ trình, Apple sẽ tiếp tục đưa iPhone tiến xa hơn về thiết kế, hiệu năng và tính năng, mang đến nhiều điều khiến người dùng kỳ vọng. Trong đó, tâm điểm chính là dòng iPhone 17, với những nâng cấp được đánh giá là đột phá, đặc biệt là sự xuất hiện của mẫu hoàn toàn mới mang tên iPhone 17 Air.

1. Chip A19 thế hệ mới

Trước đó, iPhone 16 đã gây ấn tượng với chip A18, bộ xử lý mạnh mẽ được kiểm chứng qua các bài đánh giá hiệu năng. Thế nhưng, iPhone 17 hứa hẹn còn vượt trội hơn khi Apple dự kiến trang bị chip SoC A19 thế hệ mới, tận dụng quy trình 3nm thế hệ thứ 3 của nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới TSMC. Công nghệ này không chỉ tăng mật độ bóng bán dẫn mà còn nâng cao hiệu suất và hiệu quả năng lượng vượt xa A18.

iPhone 17 dự kiến được trang bị chip SoC A19 thế hệ mới. Ảnh: Internet.

Đáng chú ý, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng Apple sẽ tiếp tục phân tách chip theo phân khúc, theo đó các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn dùng A18, trong khi iPhone 17 Pro được trang bị A19 Pro mạnh mẽ hơn. Để đối phó với lượng nhiệt sinh ra từ con chip cao cấp này, Apple cũng được đồn đại đang phát triển hệ thống làm mát bằng buồng hơi, tuy nhiên tính năng này có thể sẽ chỉ giới hạn trên các mẫu Pro.

2. iPhone 17 Air

Một trong những thay đổi được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử iPhone đó là sự xuất hiện của mẫu iPhone 17 Air. Đây được xem là chiếc smartphone siêu mỏng cao cấp đầu tiên của Apple, được ví như câu trả lời dành cho Samsung Galaxy S25 Edge trong phân khúc thiết kế mỏng nhẹ.

Khác với những tin đồn thoáng qua từng xoay quanh iPhone 16 Ultra, thông tin về iPhone 17 Air đã xuất hiện từ trước thời điểm iPhone 16 ra mắt và ngày càng trở nên đáng tin cậy hơn, nhất là khi trong bản beta iOS 26 đã lộ ra nhiều dấu vết củng cố cho sự tồn tại của mẫu máy này. Theo các nguồn tin, iPhone 17 Air sẽ chính thức thay thế iPhone 16 Plus trong danh mục sản phẩm của Apple.

Về thiết kế, iPhone 17 Air được đồn đoán chỉ dày 5,56mm, khiến nó trở thành một trong những smartphone mỏng nhất từ trước đến nay, đi kèm màn hình 6,6 inch và sức mạnh từ chip A19 - con chip thế hệ mới sẽ xuất hiện trên toàn bộ dòng iPhone 17.

Một trong những thay đổi được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử iPhone đó là sự xuất hiện của mẫu iPhone 17 Air. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, để đạt độ mỏng ấn tượng này, Apple có thể phải đánh đổi ở hệ thống camera, các bản dựng rò rỉ cho thấy iPhone 17 Air chỉ có một camera sau, tương tự phiên bản iPhone 17 cơ bản.

Một điểm đáng chú ý khác là dung lượng pin. Các tin đồn hiện tại cho biết iPhone 17 Air sẽ sở hữu pin 2.800 mAh, con số khá khiêm tốn so với các mẫu Pro. Dù vậy, nhiều báo cáo khẳng định Apple đang thử nghiệm công nghệ pin mới giúp nâng mật độ năng lượng, nhằm kéo dài thời lượng sử dụng dù dung lượng không cao.

Về giá bán, Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào, nhưng nhiều nguồn dự đoán iPhone 17 Air cơ bản sẽ có mức giá khởi điểm trong khoảng 899 - 1.099 USD. Như vậy, mức giá này có thể ngang bằng iPhone 16 Plus hoặc thậm chí nhỉnh hơn một chút so với bản tiêu chuẩn của iPhone 16 Pro, phản ánh tham vọng của Apple khi định vị iPhone 17 Air như một dòng sản phẩm vừa mang tính biểu tượng, vừa nhắm tới nhóm khách hàng cao cấp.

3. Modem C1 5G

Đầu năm nay, Apple đã gây chú ý khi chính thức ra mắt modem 5G C1 “cây nhà lá vườn” cùng với mẫu iPhone 16e giá rẻ. Đây là bước đi chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm và mở ra kỷ nguyên tự chủ về kết nối không dây. Theo nhiều nguồn tin, modem C1 sẽ tiếp tục được trang bị trên iPhone 17 Air, trong khi các mẫu iPhone 17 khác có thể vẫn dùng giải pháp khác.

Điểm mạnh của modem C1 nằm ở khả năng mang lại tốc độ 5G tương đương với những mẫu iPhone cao cấp, dù không hỗ trợ băng tần cao mmWave - công nghệ siêu nhanh nhưng ít phổ biến.

Modem C1 sẽ được trang bị trên iPhone 17 Air. Ảnh: Internet.

Bù lại, modem này được đánh giá có hiệu suất năng lượng tốt hơn, một lợi thế quan trọng cho chiếc iPhone 17 Air vốn sử dụng viên pin nhỏ gọn. Việc Apple tự thiết kế modem cũng đồng nghĩa với khả năng tích hợp sâu hơn vào hệ thống, giúp tối ưu cả phần cứng lẫn phần mềm.

Trên thực tế, những thử nghiệm ban đầu cho thấy modem C1 hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng hơn, đúng với mục tiêu của Apple. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu vì hãng được cho là đang phát triển thế hệ tiếp theo mang tên C2, dự kiến phải đến năm 2026 mới có mặt trên toàn bộ dòng iPhone.

Trong khi đó, toàn bộ iPhone 17 sẽ được nâng cấp lên modem Wi-Fi 7 do Apple sản xuất. Công nghệ này hứa hẹn cải thiện tốc độ truyền tải, giảm độ trễ và tối ưu trải nghiệm kết nối, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều thiết bị thông minh cùng chia sẻ một mạng Wi-Fi.

4. Hệ điều hành mới iOS 26

Trong suốt mùa hè, Apple đã liên tục tung ra các bản cập nhật beta của iOS 26, gần như chắc chắn đây sẽ là hệ điều hành mặc định trên dòng iPhone 17. Điểm nhấn lớn nhất chính là giao diện Liquid Glass mới, mang lại diện mạo thống nhất và hiện đại cho toàn bộ phần mềm Apple.

iOS 26 gần như chắc chắn sẽ là hệ điều hành mặc định trên dòng iPhone 17. Ảnh: Internet.

Dù Apple Intelligence chưa được triển khai toàn diện, iOS 26 vẫn tích hợp một loạt tính năng AI đáng chú ý như sàng lọc cuộc gọi thông minh trong ứng dụng điện thoại, dịch trực tiếp theo thời gian thực, cùng với những cải tiến quan trọng cho Visual Intelligence - giúp thiết bị hiểu và xử lý hình ảnh tốt hơn.

Tuy nhiên, có một điểm gây tiếc nuối đó là Siri sẽ chưa nhận được nâng cấp lớn nào cho đến tận mùa xuân năm 2026, đồng nghĩa người dùng sẽ phải chờ thêm để thấy trợ lý ảo “lột xác” thực sự.

5. Sạc không dây chuẩn Qi 2.2

Một báo cáo mới tiết lộ rằng, Apple đang âm thầm phát triển pin silicon-carbon thế hệ mới, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội và độ bền cao hơn so với các loại pin hiện tại, mà không cần tăng kích thước vật lý của máy. Đây có thể là bước tiến quan trọng trong việc giải quyết hạn chế về dung lượng pin trên các thiết bị siêu mỏng như iPhone 17 Air.

Dòng iPhone 17 dự kiến sẽ hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi 2.2, cho phép sạc nhanh lên đến 50W. Ảnh: Internet.

Song song với công nghệ pin mới, dòng iPhone 17 dự kiến sẽ hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi 2.2, cho phép sạc nhanh lên đến 50W, cao gấp hơn 3 lần so với chuẩn Qi 2 (15W) và vượt xa mức 30W của sạc MagSafe trên iPhone 16.

Đặc biệt, Qi 2.2 còn mang đến khả năng căn chỉnh từ tính chính xác hơn, giúp iPhone bám vào đế sạc ổn định, tối ưu hóa quá trình sạc nhanh và an toàn hơn.

6. Mảng camera được thiết kế lại

Theo các báo cáo rò rỉ, iPhone 17 và iPhone 17 Air sẽ không có nhiều thay đổi về camera, nhưng bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max lại hứa hẹn tạo ra sự khác biệt rõ rệt cả về phần cứng lẫn thiết kế.

Tin đồn cho biết, Apple sẽ nâng cấp ống kính tele lên 48MP, giúp bộ ba camera sau trên dòng Pro đều đạt 48MP. Tuy nhiên, đi kèm với đó là giới hạn khả năng zoom quang học có thể chỉ dừng ở 3,5x, thấp hơn so với mức 5x trên iPhone 16 Pro.

Apple được cho là sẽ chuyển sang cụm camera hình chữ nhật nằm ngang. Ảnh: Internet.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở thiết kế cụm camera hoàn toàn mới. Thay vì khối hình vuông quen thuộc, Apple được cho là sẽ chuyển sang cụm camera hình chữ nhật nằm ngang, tương tự phong cách thanh camera trên Google Pixel 10.

Trong bố cục mới, ba ống kính chính vẫn được sắp xếp thành hình tam giác ở góc trái, nhưng các cảm biến bổ sung sẽ được đưa sang bên phải, tạo cảm giác cân đối và hiện đại hơn.

Những hình ảnh rò rỉ về ốp lưng iPhone 17 Pro càng củng cố khả năng Apple đang chuẩn bị thay đổi ngôn ngữ thiết kế camera - một bước đi hiếm hoi sau nhiều năm giữ nguyên phong cách.

7. Nâng cấp dung lượng RAM

Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ dòng iPhone 16 đều được trang bị RAM 8GB - một bước nâng cấp được đánh giá là “đến muộn”, chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý của Apple Intelligence.

Tuy nhiên, khi Apple ngày càng đặt trọng tâm vào AI trên thiết bị, dung lượng RAM này nhanh chóng trở nên hạn chế. Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone 17 và iPhone 17 Air nhiều khả năng vẫn giữ nguyên mức RAM 8GB, đủ cho nhu cầu phổ thông nhưng khó tạo ra khác biệt so với thế hệ trước.

Trong khi đó, điểm sáng được kỳ vọng sẽ nằm ở dòng iPhone 17 Pro và Pro Max với RAM 12GB. Đây không chỉ là con số tăng thêm trên giấy tờ, mà còn mở ra tiềm năng cải thiện hiệu suất đa nhiệm, khả năng xử lý hình ảnh, cũng như tăng tốc cho các tác vụ AI phức tạp.

Giới phân tích nhận định việc nâng cấp RAM là “bước đi tất yếu” của Apple, nếu hãng muốn duy trì lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên điện thoại thông minh được tối ưu hóa cho trí tuệ nhân tạo./.