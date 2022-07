7 tập thể và 8 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 8/7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.





Nhiều kết quả đáng ghi nhận

6 tháng đầu năm 2022, dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp nhưng trong nước và trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định, dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phục hồi phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Bên cạnh những thuận lợi, thì 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn như tình trạng di cư tự do, buôn bán ma tuý có vũ khí nóng trên tuyến biên giới, an ninh tôn giáo... vẫn còn phức tạp.

Để có cái nhìn toàn diện về lực lượng vũ trang tỉnh nhà, Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2022 đã thông báo tình hình vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội toàn quân, quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy - Bộ Quân sự - Quốc phòng tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao từ cơ quan đến đơn vị cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn địa bàn. Tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào chu đáo, an toàn; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học 50 năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum; tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao; bảo đảm tốt công tác Hậu cần, Kỹ thuật và Tài chính cho các nhiệm vụ.

Trong các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, phải kể đến các đơn vị như Ban Chỉ huy quân sự huyện Quế Phong, Diễn Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Thanh Chương, Nghi Lộc, TP. Vinh, Đảo Mắt. Trong công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ có Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương, TP. Vinh, thị xã Cửa Lò.

Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ huy Quân sự một số huyện, thành, thị như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Tương Dương, Đảo Mắt đã có những thảo luận chất lượng, chia sẻ về tình hình an ninh, chính trị, kết quả triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và định hướng trong 6 tháng cuối năm.

Nỗ lực xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác"

Nhận định thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông còn phức tạp, khó lường, các đối tượng chống đối chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục chống phá, tội phạm biên giới phía Tây cũng như an ninh tôn giáo tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, thời tiết, thiên tai khó dự đoán…, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả lộ trình các Đề án Quân sự - Quốc phòng; Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh; Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho các đối tượng theo kế hoạch; Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2023…

Tham dự Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đạt được trong thời gian qua đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang tỉnh nhà đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng để chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến trên các địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác dự báo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tình huống xảy ra nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Công tác chăm lo xây dựng Đảng gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đơn vị cần tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả lộ trình các Nghị quyết, đề án Quân sự - Quốc phòng giai đoạn 2021-2025, tham mưu, chỉ đạo các huyện, thành, thị uỷ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI), làm tốt hơn nữa công tác dân vận gắn với phong trào lực lượng vũ trang tỉnh, triển khai các hoạt động tri ân, giải quyết chế độ chính sách cho người có công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được trong những năm qua và 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác”.

Nhằm ghi nhận những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác các năm 2020-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ quốc phòng cho 7 tập thể và 8 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Quân khu 4. Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thi “Chủ nhiệm phòng không tỉnh (thành phố, Sư đoàn bộ binh, Vùng Hải quân) năm 2022” và Cuộc thi “Clip tuyên truyền về Chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022”.