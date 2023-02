75 năm son sắt một lòng với Đảng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đầu Xuân mới, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên có dịp gặp gỡ đảng viên lão thành Hồ Xuân Tuế (96 tuổi) tại nhà riêng ở khối 8, thị trấn Hưng Nguyên. Năm nay, cụ Tuế vừa đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Trò chuyện, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước sự nhanh nhẹn, minh mẫn ở cái tuổi gần bách tuế của cụ. Được nghe cụ tâm sự và chia sẻ về quá trình hoạt động cách mạng của mình cũng như bày tỏ niềm vui trước những đổi thay của huyện Hưng Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Đảng viên lão thành Hồ Xuân Tuế cũng rất ấn tượng với sự trưởng thành, khẳng định bản lĩnh, phẩm chất, uy tín và năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiện nay.

Sinh năm 1927, tại xóm Tùng, xã Hưng Thái, nay là khối 8, thị trấn Hưng Nguyên, trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chàng thanh niên Hồ Xuân Tuế sớm giác ngộ và tham gia cách mạng từ khi còn trẻ và được kết nạp Đảng lúc tròn 22 tuổi. Đến nay, khi đã ở cái tuổi bách tuế, nhưng qua giọng nói, ánh mắt và những câu chuyện cụ kể, chúng tôi vẫn nhận thấy trái tim đầy nhiệt huyết của chàng thanh niên năm xưa, thấy cả niềm tự hào là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, làm gương cho con cháu học tập, noi theo.

Nhớ lại khoảnh khắc được kết nạp vào Đảng, cụ Hồ Xuân Tuế cho biết: “Đó là giây phút thiêng liêng của cuộc đời tôi. Với niềm tin và lời thề sắt son với Đảng, dù ở cương vị nào, tôi cũng luôn phấn đấu cống hiến cho quê hương, đất nước, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên”.

Trở thành những người đảng viên khi tuổi mới đôi mươi, cụ Hồ Xuân Tuế nhận thức rõ trách nhiệm của mình và tích cực hơn nữa trong tham gia các hoạt động ở địa phương. Từ năm 1946-1949 cụ làm Ban chấp hành thanh niên, kiêm Trung đội trưởng Dân quân du kích. Từ năm 1949 - 1953, cụ là Thường vụ Chi ủy xã Hưng Đạo, phụ trách công tác văn phòng, kiêm tuyên huấn.

Tháng 10 năm 1953, Tỉnh ủy điều động cụ về công tác tại Ty Công an Nghệ An, sau đó do cụ bị ốm nặng nên được về tại địa phương. Từ năm 1954 - 1965 cụ tiếp tục được bổ sung làm công tác Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tuyên huấn Chi bộ xã Hưng Thái, kiêm Chính trị viên Thôn đội dân quân du kích. Năm 1966-1975 làm Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Tiến, quản trị Hợp tác xã Thái Lão, kiêm cán bộ kế hoạch lao động Hợp tác xã Ba Tơ. Năm 1977, Huyện Hưng Nguyên điều động cụ Hồ Xuân Tuế làm Hiệu trưởng Trường cấp 2 Hưng Tây. Từ năm 1980 - 1985, làm Đội trưởng Đội sản xuất. Từ năm 1985-1991, làm Chi hội trưởng người cao tuổi. Trong quá trình công tác, dẫu ở lĩnh vực nào, trên cương vị nào, cụ cũng luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên để cùng xây dựng tập thể lớn mạnh.

Với sự cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, với nhiệt huyết của một đảng viên gương mẫu, cụ Hồ Xuân Tuế đã được Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương, Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, đón xuân này cụ còn được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Cụ Tuệ phấn khởi nói: “Từ ngày đi theo cách mạng đến giờ, tôi luôn một lòng tin theo Đảng, phục vụ cách mạng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Tôi luôn dặn con cháu, dù ở cương vị nào thì mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải không ngừng học tập, rèn luyện, thực hiện tốt vai trò của người đảng viên, không làm gì phương hại đến uy tín của Đảng, lợi ích của nhân dân, cũng như danh dự, uy tín của gia đình”.

Nhận xét về Đảng viên Hồ Xuân Tuế, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy - Bí thư Đảng ủy thị trấn Hưng Nguyên cho biết: “Cụ Hồ Xuân Tuế là đảng viên kiên trung, phấn đấu và cống hiến trọn đời cho cách mạng và cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của quê hương. Chúng tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi và lắng nghe, vận dụng những lời chỉ bảo, dạy dỗ của cụ cũng như thế hệ nguyên cán bộ, đảng viên cao tuổi để tiếp tục hoàn thiện mình, tiếp bước truyền thống, xây dựng Thị trấn Hưng Nguyên ngày càng giàu mạnh”.