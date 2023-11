77 thí sinh tham gia hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Từ đêm qua tới nay, trên địa bàn thành phố Vinh và nhiều huyện khác ở Nghệ An có mưa to, khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, một số trường đã thông báo nghỉ học.