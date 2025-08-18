Chuyển đổi số 8 bí quyết giúp laptop của bạn bền bỉ sau nhiều năm sử dụng Laptop ngày càng trở thành thiết bị “không thể thiếu” trong học tập và công việc. Tuy nhiên, nhiều người chỉ biết sử dụng mà quên mất cách bảo vệ và chăm sóc thiết bị đúng cách. Dưới đây là những bí quyết hữu ích giúp chiếc laptop của bạn hoạt động ổn định sau nhiều năm sử dụng.

1. Cất giữ và bảo vệ laptop cẩn thận

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất để laptop luôn bền bỉ chính là bảo vệ vật lý. Việc cất laptop chung với sách vở, chai nước hay các vật dụng linh tinh trong ba lô thông thường tiềm ẩn nguy cơ va đập, trầy xước hoặc thậm chí hỏng hóc linh kiện.

Ảnh minh họa.

Giải pháp tốt nhất là đầu tư vào một chiếc túi hoặc hộp đựng laptop có lớp đệm chuyên dụng. Lớp bảo vệ này sẽ giảm thiểu tác động từ những cú va chạm không mong muốn, đồng thời giữ cho máy an toàn trong quá trình di chuyển hằng ngày.

2. Thường xuyên vệ sinh cho laptop

Bụi bẩn luôn bay lơ lửng trong không khí và thường bám vào các thiết bị trong nhà, nhất là các đồ dụng điện tử như laptop. Bụi bẩn không chỉ khiến cho laptop nhanh cũ mà còn làm giảm hiệu suất hoạt động của máy khi bám vào các linh kiện bên trong.

Vì vậy trong quá trình sử dụng, bạn hãy thường xuyên vệ sinh, lau chùi laptop sạch sẽ. Bạn nên sử dụng các loại khăn lau chuyên dụng dành cho laptop để tránh tình trạng bị trầy xước, gây mất thẩm mỹ.

3. Không đặt bất cứ vật gì lên laptop

Tuyệt đối không nên đặt bất cứ vật gì lên laptop, nhất là những vật nặng và sắt nhọn bởi những vật này khi cọ xát với laptop sẽ gây nên những vết xước, ảnh hưởng xấu đến ngoại hình, thậm chí ảnh hưởng đến các linh kiện điện tử bên trong.

Không chỉ thế, khi bị tác động lực do các vật nặng đè lên, khung sườn của laptop sẽ bị lún xuống, màn hình bị ép xuống sát với bàn phím và gây nên hiện tượng in bóng mờ bàn phím lên màn hình laptop, khiến cho laptop bị xấu đi.

4. Lau màn hình bằng vải mềm

Màn hình là bộ phận vô cùng quan trọng trên một chiếc laptop. Vì thế bạn cần bảo quản nó đúng cách để không gây ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Bạn không nên dùng giấy để lau trên màn hình vì sẽ để lại các mảnh vụn thừa và có thể làm trầy xước.

Màn hình là bộ phận vô cùng quan trọng trên một chiếc laptop nên việc vệ sinh màn hình đúng cách là điều rất quan trọng. Ảnh: Internet

Khi lau màn hình laptop, bạn hãy sử dụng một tấm vải mềm microfiber hay là miếng lau kính để làm sạch hiệu quả và bảo vệ màn hình laptop không bị cọ xát. Ngoài ra, bạn nên lau nhẹ màn hình theo chuyển động tròn, đảm bảo phủ kín hoàn toàn.

5. Không sử dụng, đặt laptop trên giường

Chúng ta thường có thói quen sử dụng và đặt laptop trên giường để thuận tiện vừa xem phim, nghe nhạc thư giãn vừa được nằm nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đây lại là một thói quen không tốt, làm giảm hiệu suất hoạt động của máy.

Khi bạn đặt laptop trên giường sẽ khiến cho các lỗ thông gió phía bên dưới laptop bị che kín lại. Khi đó, hơi nóng sẽ không tản nhiệt được ra bên ngoài, từ đó dẫn đến máy sẽ nóng lên và khiến cho tốc độ hoạt động của máy bị chậm lại.

6. Tránh để laptop ở nơi quá nóng

Nhiệt độ cao là một trong những nguyên nhân khiến tuổi thọ linh kiện giảm sút nhanh chóng. Để hạn chế tình trạng này, bạn nên đảm bảo các khe tản nhiệt luôn được thông thoáng. Tránh sử dụng laptop trên chăn, gối hoặc các bề mặt mềm, bởi chúng có thể cản trở luồng khí lưu thông và khiến máy nóng lên nhanh chóng.

Ngoài ra, hãy hạn chế dùng laptop ngoài trời nắng gắt trong thời gian dài, vì ánh sáng mặt trời không chỉ làm nóng các bộ phận bên trong mà còn gây khó khăn cho việc quan sát màn hình.

7. Chăm sóc pin đúng cách

Pin là bộ phận dễ “xuống cấp” nếu không được chăm sóc đúng cách. Một số thói quen đơn giản có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ pin đáng kể. Tránh cắm sạc laptop liên tục 24/7, đồng thời cũng không nên để pin cạn kiệt hoàn toàn trước khi sạc lại. Mức pin lý tưởng để duy trì là từ 20% đến 80%.

Nếu bạn thường xuyên làm việc khi cắm sạc, hãy thỉnh thoảng rút dây sạc ra để pin được sử dụng và tái nạp năng lượng. Điều này không chỉ giúp pin duy trì hiệu suất tốt hơn mà còn cải thiện tốc độ sạc của thiết bị.

8. Thường xuyên cập nhật phần mềm

Một chiếc laptop bền bỉ không chỉ nằm ở phần cứng, mà phần mềm cũng đóng vai trò quan trọng. Hãy thường xuyên cập nhật hệ điều hành để vá lỗi và cải thiện hiệu năng.

Bên cạnh đó, quét virus định kỳ giúp ngăn chặn các phần mềm độc hại ảnh hưởng đến dữ liệu và tốc độ xử lý. Về dung lượng lưu trữ, bạn nên giữ ít nhất 15-20% dung lượng ổ cứng trống. Một ổ cứng quá đầy có thể khiến máy hoạt động ì ạch, dễ phát sinh lỗi và giảm hiệu năng tổng thể. Quản lý tốt dữ liệu cũng đồng nghĩa với việc bạn giữ cho hệ thống luôn ổn định và đáng tin cậy.

Tóm lại, laptop là một khoản đầu tư giá trị, và cách bạn sử dụng sẽ quyết định tuổi thọ của nó. Từ việc bảo vệ vật lý, giữ máy mát mẻ, chăm sóc pin đúng cách cho đến bảo trì phần mềm, mỗi yếu tố đều góp phần quan trọng giúp thiết bị vận hành ổn định trong nhiều năm./.