8 cầu thủ Sông Lam Nghệ An được triệu tập vào U17 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết U17 châu Á - 2023, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định triệu tập 8 cầu thủ của U17 Sông Lam Nghệ An vào Đội tuyển U17 Việt Nam.

Sau khi kết thúc Giải U17 Quốc gia 2023, U17 Sông Lam Nghệ An dù không đạt được thành tích như mong muốn. Tuy nhiên, với màn thể hiện thuyết phục của các cầu thủ xứ Nghệ đã tạo ra tiếng vang lớn. Đặc biệt, các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An đã cho thấy được kỹ, chiến thuật vượt trội so với các đội còn lại của giải đấu. Chính điều đó khiến huấn luyện viên trưởng U17 Việt Nam quyết định triệu tập 8 cầu thủ của U17 Sông Lam Nghệ An cho đợt tập trung lần 1.

Cụ thể, 8 cầu thủ của U17 Sông Lam Nghệ An được triệu tập lần này gồm: Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Tâm, Bùi Thanh Đức, Lê Đình Long Vũ, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Phùng Văn Nam, Phan Văn Thành, Nguyễn Trọng Tuấn.

Dự kiến, 8 cầu thủ nói trên sẽ phải có mặt tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an trước ngày 1/4/2023.

Đợt tập trung này nhằm giúp đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn (Huấn luyện viên trưởng U17 Việt Nam) có được sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng để tham dự Vòng chung kết U17 châu Á - 2023, tổ chức tại Thái Lan.

Dự kiến đợt tập trung lần 1 sẽ kéo dài từ ngày 1 - 16/4/2023.