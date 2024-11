Giáo dục 8 giáo viên Nghệ An đoạt giải tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 4 - 10/11 với sự tham gia của 462 thí sinh đến từ 266 đơn vị, thuộc 68 đoàn (61 địa phương và 7 bộ, ngành Trung ương). Nghệ An có 8 giáo viên tham gia, thực hiện trình giảng ở 7 tiểu ban nghề.

Đoàn Nghệ An giành giải Ba toàn đoàn tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: Sở LĐ-TB & XH cung cấp

Kết thúc hội giảng, Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho 150 nhà giáo, 6 tập thể có thành tích xuất sắc nhất. Ngoài ra, có 65 nhà giáo được trao các giải phụ.

Tham gia hội giảng lần này đoàn Nghệ An có 8 giáo viên đến từ các cơ sở dạy nghề như: Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc; Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An; Trường Trung cấp KT – KT Nghi Lộc; Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An; Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các giáo viên tham gia hội giảng. Ảnh: Trường Trung cấp KTKT Nghi Lộc cung cấp

Đoàn Nghệ An đã xuất sắc giành giải Ba toàn đoàn. Trong đó có 1 nhà giáo đoạt giải Nhất, 1 nhà giáo đoạt giải Nhì, 3 nhà giáo đoạt giải Ba; 3 nhà giáo đoạt giải Khuyến khích. Ngoài ra, có 1 nhà giáo được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen nhà giáo trẻ tiêu biểu, 1 nhà giáo được khen tặng về áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong bài giảng.

Thầy giáo Trần Trung Đức, Trường Trung cấp KT – KT Nghi Lộc đoạt giải Nhất tại hội giảng. Ảnh: Trường Trung cấp KT - KT Nghi Lộc cung cấp

“ - Giải Nhất: Thầy giáo Trần Trung Đức, Trường Trung cấp KT – KT Nghi Lộc

- Giải Nhì: Cô giáo Nguyễn Thị Cao Hiệp, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An

- Giải Ba: Thầy giáo Từ Đức Việt, Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam Hàn Quốc; Thầy giáo Nguyễn Khắc Hòa, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An; Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo, Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An

- Giải Khuyến khích: Thầy giáo Hoàng Ngọc Thảo, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An; Cô giáo Trần Thị Dung, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An; Cô giáo Phan Thị Liên, Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc.

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức 3 năm một lần là dịp để phát hiện, công nhận, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Những kinh nghiệm quý báu và những phương pháp giảng dạy sáng tạo, các bài giảng xuất sắc tại hội giảng sẽ được phát huy, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước, góp phần thực hiện thành công chủ trương "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo".