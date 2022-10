Nguyên nhân gây lũ ở Kỳ Sơn là vậy. Còn về tình trạng ngập lụt tại thị xã Hoàng Mai trong hoàn lưu bão số 4, cũng theo điều tra của phóng viên Báo Nghệ An, có một phần vì sông Hoàng Mai bị ách tắc dòng chảy. Thông tin tại bài viết “Đi tìm nguyên nhân trận lũ nặng nề tại thị xã Hoàng Mai”, thời điểm hồ Vực Mấu xả lũ 3 cửa xả, có hai vị trí trên sông Hoàng Mai bị thu hẹp, ách tắc dẫn đến dòng chảy không được thông suốt. Thứ nhất, tại điểm xây dựng cầu Hoàng Mai 2, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua; thứ hai, tại khu vực gần Lạch Cờn, đoạn gần cầu Quỳnh Phương và đoạn kênh Nhà Lê nơi có con đường ven biển đi qua.

Nguyên nhân do bởi việc tháo dỡ, thanh thải hai tuyến đường chuyển vật liệu và đường công vụ không đảm bảo, dòng chảy chưa được trả lại đúng nguyên trạng. Đơn vị quản lý hồ Vực Mấu là Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc từng có Báo cáo số 839/BC.KT-CT ngày 28/9/2022 gửi cơ quan chức năng: “Đến ngày 28/9/2022, qua kiểm tra và báo cáo của Xí nghiệp Thuỷ lợi Hoàng Mai, tại vị trí xây dựng cầu Hoàng Mai 2, hiện tại phần đường xế cầu tạm tại vị trí giữa dòng sông và phía Nam cầu Hoàng Mai 2 vẫn chưa được xử lý, thanh thải đất đá như đã cam kết tại biên bản làm việc”. Và điều tra hiện trường của phóng viên Báo Nghệ An cũng cho thấy, ngày 5/10/2022, trên sông Hoàng Mai nổi lên những mỏm đất, khối bê tông do nhà thầu thi công đường cao tốc Bắc – Nam chưa thanh thải triệt để.