Ấm áp chương trình 'Xương rồng vẫn nở hoa' tôn vinh phụ nữ khuyết tật

(Baonghean.vn) - Sáng 14/4, Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản triển khai thực hiện.

(Baonghean.vn) - Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 có chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2023.