Ấn tượng, hấp dẫn Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Y tế Nghệ An cụm số 1

Ngày 26 /11, tại thành phố Vinh, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Y tế tỉnh Nghệ An năm 2023 cụm thi số 1. Tham dự hội thi có 12 đội tuyển đến từ 13 đơn vị y tế trong tỉnh.

Ban Tổ chức hội thi trao Cờ lưu niệm cho 12 đội tuyển. Ảnh: Thành Chung

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức để thực thi nghiêm túc Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; hiểu rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, môi trường; ý thức xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động của ngành Y tế tỉnh Nghệ An.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Cụm trưởng cụm thi số 1 phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Thành Chung

Thông qua hội thi, ngành Y tế Nghệ An mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong việc truyền thông, vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan, gia đình và xã hội; tạo cơ hội cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong ngành trao đổi, chia sẻ kiến thức và thực hành về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phần thi tiểu phẩm của Bệnh viện Phổi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tại hội thi, 12 đội tuyển đã lần lượt tranh tài ở 3 phần thi: Phần giới thiệu; Thi kiến thức chung, hiểu biết; Thi tuyên truyền với tiểu phẩm được sân khấu hóa… Ở cả 3 phần thi này, các đội đã thể hiện xuất sắc kiến thức, kỹ năng của mình.

Ban Tổ chức hội thi trao giải Nhất cụm thi số 1 cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Đặc biệt, tại phần thi tiểu phẩm này, các đội không chỉ nêu ra thực trạng xoay quanh vấn đề hút thuốc lá và tác hại của thuốc lá hiện nay, mà còn ca ngợi, biểu dương những cán bộ, viên chức y tế trong quy tắc ứng xử và thực hiện tốt việc phòng, chống tác hại của thuốc lá; trình bày ý tưởng, giải pháp để giải quyết thực trạng đó. Các ý tưởng được đưa ra đều rất ý nghĩa và thiết thực, tuyên truyền được Luật Phòng, chống tác của hại thuốc lá; các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá và việc tuân thủ các quy định về không sử dụng thuốc lá trong cơ sở y tế.

Ban Tổ chức hội thi trao giải Nhì cụm thi số 1 cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất ở cụm thi số 1 cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Giải Nhì cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Giải Ba cho đội thi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An – Bệnh viện Da liễu Nghệ An và đội thi Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Các đội đã giành giải Khuyến khích của hội thi là: Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An; Bệnh viện TTH Vinh; Trung tâm Y tế thành phố Vinh; Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc; Bệnh viện Mắt Nghệ An; Bệnh viện Nội tiết Nghệ An; Bệnh viện Đa khoa Đông Âu; Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Trao giải Ba cho đội thi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An – Bệnh viện Da liễu Nghệ An và đội thi Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Sau hội thi, Ban Tổ chức đã nhất trí chọn 4 đội thi là: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Da liễu Nghệ An và đội thi Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tiếp tục tham gia Hội thi chung kết cấp ngành dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2023.