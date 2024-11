Sức khỏe Những loại thực phẩm giúp cai thuốc lá Cai thuốc lá bằng các nguyên liệu, thực phẩm tự nhiên sẵn có là biện pháp an toàn và dễ thực hiện.

Cai thuốc lá bằng các nguyên liệu tự nhiên sẵn có là biện pháp an toàn và dễ thực hiện. Ảnh: Internet

Dưới đây là một số mẹo cai thuốc lá bằng việc sử dụng thực phẩm tự nhiên:

Mật ong:

Qua quá trình nghiên cứu, các chuyên gia nhận thấy, mật ong có tác dụng tốt để cai nghiện thuốc lá. Với những người mới nghiện thuốc lá, hãy uống hỗn hợp mật ong pha với chanh hoặc quất và nước lọc, tỷ lệ: 1 thìa cà phê mật ong + 1/2 quả quất hoặc chanh + 5 thìa nước đun sôi để nguội. Uống trước khi bạn thấy thèm hút 1 điếu thuốc lá với số lượng 5-10 cốc/ngày.

Mật ong sau khi uống sẽ vào máu, lên não, giải các độc tố nicotine trong não người nghiện. Lưỡi sẽ quen dần với chất ngọt ngon của mật ong thay vì chất khét đắng của thuốc lá. Sau 10-15 ngày uống hỗn hợp trên, bạn sẽ giảm dần lượng thuốc lá hút cho đến khi cai thuốc lá hoàn toàn.

Nước cam:

Theo các chuyên gia, những người thường xuyên hút thuốc lá thường mất rất nhiều vitamin C, cơ thể của họ phải sử dụng nhiều vitamin C để chuyển hoá một số chất không tự nhiên có trong nicotine. Đó là lý do tại sao muốn bỏ thuốc lá nhanh hơn, cơ thể bạn cần hấp thụ nhiều vitamin C hơn nữa, đặc biệt là vitamin C trong các loại trái cây như cam, chanh, kiwi, cà chua…

Trong quá trình bỏ thuốc, mỗi ngày một ly nước cam sẽ giúp cơ thể bạn sớm thoát khỏi sự phụ thuộc vào chất nicotine và các chất độc có trong thuốc lá.

Táo:

Hãy ăn 2-3 quả táo mỗi ngày. Trong táo chứa pectin, giúp giảm hàm lượng độc tố trong máu của bạn. Trong trường hợp xấu, một chế độ ăn có sự hướng dẫn của chuyên gia với táo sẽ giúp lọc hoàn toàn các độc tố từ thuốc lá trong máu. Không những thế, vị táo ngọt, giòn giúp những người nghiện thuốc giảm cảm giác buồn miệng khi đang cai thuốc lá.

Cam thảo:

Cam thảo có khả năng chống thèm hút thuốc lá cực kỳ hiệu quả. Có rất nhiều câu chuyện tích cực liên quan đến cam thảo khi cam thảo được sử dụng để loại bỏ thói quen xấu này. Mỗi lúc lên cơn thèm thuốc, bạn có thể sử dụng một miếng cam thảo để ngậm thay thế, vị ngọt của cam thảo sẽ xua tan cơn thèm của bạn.

Bưởi:

Không chỉ giàu vitamin C, bưởi còn giúp giảm cơn thèm thuốc lá. Các chuyên gia y tế cho rằng, vi chất trong quả bưởi rất tuyệt cho việc làm sạch phổi đã bị ung thư. Các vitamin và khoáng chất chứa trong bưởi vô cùng có lợi cho phổi và hệ hô hấp.

Rau súp lơ:

Rau súp lơ được mệnh danh là "vua của các loại rau", vì hàm lượng chất dinh dưỡng trong nó vô cùng phong phú. Ăn rau này thường xuyên giúp tăng khả năng giải độc gan, nâng cao sức đề kháng, đồng thời còn có tác dụng phòng chống ung thư. Rau súp lơ và cải thảo là 2 loại rau có khả năng phòng chống ung thư tốt nhất. Dùng 30g rau súp lơ nấu canh và ăn thường xuyên sẽ giúp thanh nhiệt, nhuận phổi.

Rau xanh đậm màu:

Rau xanh đậm màu như rau bina chứa choline. Đây là một trong những thành phần quan trọng giúp làm giảm sự thèm nicotine và cũng giúp phục hồi lá phổi của bạn./.