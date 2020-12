Anh họ lừa bán em gái sang Trung Quốc lấy 100 triệu đồng

Sáng 31/12, phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Kỳ Sơn, Tương Dương bắt giữ Cụt Văn Dao (Sn 1996, trú tại bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn). Cơ quan công an xác định Dao là đối tượng môi giới, cấu kết với các đối tượng lừa bán em họ mình sang Trung Quốc.



Dao là đồng bọn của trùm sò Cụt Văn Út (Sn 1988, trú bản Nà Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đã bị phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp Công an huyện Kỳ Sơn, Công an huyện Tương Dương bắt ngày 23/12 về hành vi mua bán trẻ em.

Đối tượng Cụt Văn Dao. Ảnh: Khánh Vân Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2019, Cụt Văn Út được một một người phụ nữ tên Vân (người Thanh Chương) sinh sống tại Trung Quốc nhờ tìm người đưa sang Trung Quốc bán làm vợ. Cứ mỗi người được đưa sang Trung Quốc, Út được Vân trả 5 triệu đồng, người nhà nạn nhân được trả 80 – 100 triệu đồng. Út đã rủ Cụt Văn Dao cùng tham gia. Cụt Văn Dao đã dụ dỗ em họ mình là người cùng xã (SN 2005) và giới thiệu cho Út. Theo lời giới thiệu của Dao, Út đã đến nhà đặt vấn đề hứa hẹn đưa thiếu nữ này vào miền Nam làm ăn. Tin lời các đối tượng, gia đình đã đồng ý để nạn nhân đi theo Cụt Văn Út.



Thiếu nữ này bị bán sang Trung Quốc làm vợ với giá 240 triệu đồng. Dao được các đối tượng trả công 100 triệu đồng.

Sau hơn 1 năm bị bán, đầu tháng 12/2020, thiếu nữ này được phòng Cảnh sát hình sự phối hơp Tổ chức Rồng Xanh giải cứu và đưa về Nghệ An vào tối 23/12.