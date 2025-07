Kinh tế Ảnh hưởng của bão số 3: Từ sáng sớm ngày 22/7 đến ngày 23/7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to Trung tâm Dự báo thủy văn Quốc gia cho biết: 4 giờ ngày 22/7, bão số 3, cường độ cấp 10, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Tây Tây Nam, cách Hải Phòng khoảng 70 km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 80 km về phía Đông Đông Bắc, cách Ninh Bình khoảng 110 km về phía Đông Bắc.



Hình ảnh radar bão số 3 lúc 4h50 phút. Ảnh: Trung tâm dự báo thủy văn Quốc gia

Từ sáng sớm ngày 22/7 đến ngày 23/7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Lúc 4 giờ 50 phút: Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đang mưa to nhất. Dọc ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình gió đang rất mạnh.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đề phòng sạt lở đất.