Anh Sơn nỗ lực hoàn thành ngân sách nhà nước

Khai thác tốt nguồn thu và đơn giản hóa thủ tục hành chính

Anh Sơn là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, bởi vậy khách hàng, người nộp thuế rất thuận lợi, nhanh chóng trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với nước Nhà nước. Với sự hỗ trợ tích cực của cán bộ ngành Thuế và các cấp, ngành liên quan, công tác hỗ trợ chuyển đổi sang hóa đơn điện tử trên địa bàn đạt tỷ lệ 100% trước ngày 30/4/2022. Việc này đã hỗ trợ kịp thời cho Anh Sơn thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Thu ngân sách nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bởi vậy trong quá trình thực hiện, huyện luôn chủ động dự báo, theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, những ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách thuế trên địa bàn để có những giải pháp kịp thời, hiệu quả... đồng thời phối hợp với các cấp, ngành chức năng nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách sát với thực tế, phù hợp với nguồn thu, khả năng thu trên địa bàn.

Trong công tác thu ngân sách nhà nước, Anh Sơn luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới một cách đầy đủ, kịp thời thông qua nhiều hình thức truyền thông đa dạng, có sự lan tỏa rộng khắp và cùng với đó chú trọng công tác giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với người nộp thuế, nhất là các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Doãn Phúc - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Anh Sơn cho biết: “Năm 2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đã bắt đầu phục hồi và phát triển mạnh mẽ, đây là nền tảng quan trọng giúp cho hoạt động thu ngân sách nhà nước đạt được kết quả khả quan. Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 133 tỷ 995 triệu đồng, bằng 203% so với dự toán pháp lệnh và bằng 120% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số thu ngân sách nhà nước không tính tiền sử dụng đất ước đạt 58.995 triệu đồng, bằng 109% dự toán pháp lệnh và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2021; 100% khoản thu sắc thuế đều hoàn thành và vượt dự toán pháp lệnh năm 2022. Có 8/12 khoản thu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2021, có nhiều khoản thu tăng so với cùng kỳ là thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ; thu tiền sử dụng đất...”.

Tạo nguồn thu bền vững

Thời gian qua, trên địa bàn Anh Sơn có nhiều dự án đầu tư hoạt động có hiệu quả, có những sản phẩm chủ lực tạo nên thương hiệu uy tín trên thị trường như: Xi măng, chè, đường kính trắng, đường lỏng glucose, bê tông thương phẩm… Các sản phẩm này không những là động lực thúc đẩy cho sự phát triển đa dạng ngành nghề, chế biến sâu và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực, mà còn đóng góp rất lớn nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Với sự phát triển rất hiệu quả của ngành sản xuất công nghiệp, năm 2022 lĩnh vực này đạt giá trị sản xuất trên 2.645 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt trên 1.105 tỷ đồng đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2022 tăng khá như: Đường kính trắng đạt 5.017 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ; đường lỏng glucose đạt 19.038 tấn, tăng 36% so với cùng kỳ; xi măng đạt 570.000 tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ; chè trà đạt 5.350 tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ; tinh bột sắn đạt 37.000 tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ; bê tông tươi đạt 43.000m3, tăng 13,2% so với cùng kỳ...

Huyện cũng đã hoàn thành các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2022 (tổng kế hoạch vốn đã bố trí đến ngày 31/10/2022 là 341 tỷ 355 tỷ đồng). Đặc biệt trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của các cấp, ngành và nhà đầu tư, cùng sự vào cuộc tích cực của huyện, việc triển khai, hoàn thành hoặc khởi động lại các dự án lớn trên địa bàn có sự chuyển động rất tích cực như: Dự án đường Đỉnh Sơn; trang trại chăn nuôi của Tập đoàn Mavin; khởi động lại dự án Nhà máy MDF tại xã Khai Sơn... Cùng với đó, huyện thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án trọng điểm đẩy nhanh tiến độ, đó là: Khu đô thị mới Cây Chanh tại xã Đỉnh Sơn; các dự án thuộc lĩnh vực bất động sản; đường dây và trạm biến áp 110KV; cơ sở hạ tầng nông thôn tại xã Hoa Sơn…