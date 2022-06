Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

Đây là kết quả của quá trình dài tập trung quy hoạch vùng, lĩnh vực và luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng quy mô sản xuất cũng như để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào địa bàn. Thực tế, các dự án triển khai trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã thị quan tâm giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, chỉ đạo hoàn thành GPMB sớm để bàn giao cho các nhà đầu tư, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ các vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải. Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn

Phát huy thế mạnh của huyện, tin tưởng sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp nên trong những năm qua, mặc dù ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19 nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư mở rộng sản xuất, một số doanh nghiệp cũng đã tin tưởng đầu tư vào địa bàn Anh Sơn. Năm 2019, Công ty CP Á Châu Hoa Sơn đã triển khai xây dựng dây chuyền sản xuất sản phẩm đường lỏng Glucose với tổng mức đầu tư hơn 15 triệu USD, dự án có công nghệ hiện đại. Giữa năm 2021, sản phẩm đường lỏng Glucose đã được sản xuất, đạt tiêu chuẩn, chất lượng; đáp ứng được yêu cầu trên thị trường rộng lớn thuộc các lĩnh vực chế biến thực phẩm, sữa, bánh kẹo...

Tương tự, Công ty CP mía đường Sông Lam cũng đã quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến chè chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tạo ra sự đa dạng trong sản phẩm, góp phần quan trọng cùng với các doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn khai thác tốt vùng đất trồng chè Anh Sơn và hứa hẹn từng bước xây dựng thương hiệu chè nổi tiếng ở Nghệ An.

Đặc biệt, Công ty TNHH Trường An (trụ sở và địa bàn hoạt động chính tại Đô lương) đã tin tưởng đầu tư Dự án Trạm trộn bê tông có công suất 120 m3/h với sản phẩm là bê tông thương phẩm tại xã Hoa Sơn. Hiện nay, dự án đã được đầu tư hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu xây dựng trên địa bàn huyện Anh Sơn và các vùng lân cận...

Trong 6 tháng đầu năm 2022 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt hơn 1.694 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng khá như: đường kính trắng ước đạt 4.300 tấn đạt 66,2% so với kế hoạch, tăng 28,4% so với cùng kỳ; đường lỏng Glucose ước đạt 10.515 tấn tăng 162,9% so với cùng kỳ; xi măng ước đạt 327.000 tấn, đạt 54,5% kế hoạch, tăng 16,8% cùng kỳ; chè trà ước đạt 2.650 tấn, tăng 10,4% cùng kỳ; tinh bột sắn ước đạt 14.852 tấn, tăng 17,9% cùng kỳ; bê tông tươi ước đạt 20.000m3, đạt 50% kế hoạch, tăng 5,3% so với cùng kỳ...

Nhằm thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả lĩnh vực, trong đó có các giải pháp để phát triển lĩnh vực Công nghiệp - TTCN - Xây dựng...

Cụ thể: đối với các nhà máy, dây chuyền đã đầu tư hoàn thành, đang hoạt động, huyện tiếp tục đồng hành cùng Doanh nghiệp trong việc tháo gỡ vướng mắc “đầu vào” sản xuất như cây nguyên liệu, mỏ nguyên liệu… cũng như “đầu ra” của doanh nghiệp. Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư hoặc giai đoạn đầu tư dở dang, huyện sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác GPMB sớm nhất để triển khai dự án.

Để lĩnh vực công nghiệp của Anh Sơn tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, huyện đang tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến, giới thiệu, mời gọi các nhà đầu tư về tìm hiểu và đầu tư vào địa bàn; phối hợp các cấp, ngành, Khu Kinh tế Đông Nam đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Tri Lễ; tiếp tục chủ động xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn...