Pháp luật Ao cá ở Nghệ An đổi màu, hơn 1,3 tấn cá chết nghi do bị đầu độc Ao cá của người dân ở huyện Anh Sơn, Nghệ An bất ngờ đổi màu, cá bị chết hàng loạt, người dân nghi ngờ do bị đầu độc.

Trưa 20/11, lãnh đạo UBND xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, vụ việc nói trên xảy ra tại thôn Bãi Sậy, xã Đỉnh Sơn.

Ao cá bị đầu độc đổi màu. Ảnh: Thái Nguyễn

Nguồn tin cho biết, vào khoảng 11h ngày 19/11, Công an xã Đỉnh Sơn nhận được đơn trình báo của 4 hộ dân thuộc thôn Bãi Sậy, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) về việc gia đình của 4 hộ dân này có ao cá gần kề nhau xuất hiện tình trạng cá chết nhiều, đồng loạt, nghi bị trúng độc tố.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy phối hợp với Công an xã Đỉnh Sơn, Viện Kiểm sát và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ.

“Số lượng cá chết ở 4 hồ là hơn 1,3 tấn. Hiện, cơ quan chức năng lấy mẫu liên quan gửi Viện Khoa học hình sự giám định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đang xác minh làm rõ vụ việc”, lãnh đạo UBND xã Đỉnh Sơn nói.

Cá chết được các chủ hồ vớt lên. Ảnh: Thái Nguyễn

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Đỉnh Sơn, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Anh Sơn đã bắt được 1 nghi phạm và đang điều tra làm rõ.