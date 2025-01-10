Kinh tế Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão trong 24h tới, tối 3/10 vào biển Đông Một áp thấp nhiệt đới gần Philippines đang có khả năng mạnh lên thành bão và tiến vào Biển Đông trong vài ngày tới, gây gió mạnh, sóng lớn.

Tối ngày 1/10, tâm áp thấp nhiệt đới được xác định ở khoảng 14,8 độ vĩ Bắc và 129,8 độ kinh Đông, thuộc vùng biển phía Đông Philippines.

Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 7, tương đương 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9. Áp thấp này đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 19 giờ

ngày 2/10 Tây Tây Bắc, 15-20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão 16,1N-125,8E; trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) Cấp 8, giật cấp 10 19 giờ

ngày 3/10 Tây Tây Bắc, khoảng 20-25 km/h, có khả năng mạnh thêm 17,9N-120,8E; trên khu vực phía Bắc đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) Cấp 9, giật cấp 11 Vĩ tuyến 15,00N-20,00N; phía Đông kinh tuyến 118,00E Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông

Dự báo trong 48 giờ tới, 19 giờ ngày 2/10, áp thấp nhiệt đới dự kiến sẽ mạnh lên thành bão, vị trí khi đó ở trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines), sức gió tăng lên cấp 8, giật cấp 10.

Sau 24 giờ tiếp theo, vào tối 3/10, bão có khả năng đạt cấp 9, giật cấp 11 khi đi vào khu vực phía Bắc đảo Luzon. Vùng nguy hiểm lúc này được xác định từ vĩ tuyến 15 - 20 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 118 độ Đông. Toàn bộ khu vực phía Đông Bắc Biển Đông được cảnh báo mức rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Dự báo trong khoảng ngày 4 - 6/10, tâm bão sẽ tiến sâu vào Biển Đông, trong đó vùng biển phía Bắc bao gồm quần đảo Hoàng Sa nhiều khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Tác động trên biển

Từ chiều 3/10, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau đó tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua có thể đạt cấp 9 - 10, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 4 - 6 mét, gây biển động dữ dội.

Trong những ngày 4 - 6/10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, được cảnh báo có gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15. Các tàu thuyền hoạt động tại khu vực nguy hiểm này đều có nguy cơ cao gặp phải gió giật mạnh, lốc xoáy và sóng lớn.