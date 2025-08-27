Kinh tế TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG Sáng nay (27/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.



Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.





Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới)

Thời điểm dự báo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)

10 giờ

ngày 28/8

Tây Tây Nam, 15-20km/h, có khả năng mạnh thêm

16,8N-115,3E; cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông

Cấp 6-7, giật cấp 9

15,0-18,5N; phía Đông kinh tuyến 114,0E

Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông

10 giờ

ngày 29/8

Tây, khoảng 15km/h

17,2N-112,3E;

trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa

Cấp 7, giật cấp 9

15,0-19,0N; 111,0-116,5E

Cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa)



Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (từ 48 đến 72 giờ tới):

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới: Gió mạnh, sóng lớn:

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.