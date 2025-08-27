Thứ Tư, 27/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

P.V 27/08/2025 10:53

Sáng nay (27/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.


Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

dbqg_xtnd_20250827_1015.gif


Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới)

Thời điểm dự báo
Hướng, tốc độ
Vị trí
Cường độ
Vùng nguy hiểm
Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
10 giờ
ngày 28/8
Tây Tây Nam, 15-20km/h, có khả năng mạnh thêm
16,8N-115,3E; cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông
Cấp 6-7, giật cấp 9
15,0-18,5N; phía Đông kinh tuyến 114,0E
Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông
10 giờ
ngày 29/8
Tây, khoảng 15km/h
17,2N-112,3E;
trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa
Cấp 7, giật cấp 9
15,0-19,0N; 111,0-116,5E
Cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa)

Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (từ 48 đến 72 giờ tới):

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới: Gió mạnh, sóng lớn:

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.


Bài liên quan

Đọc tiếp

Tin ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN (suy yếu từ cơn bão số 5): Nghệ An mưa lớn từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8

Tin ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN (suy yếu từ cơn bão số 5): Nghệ An mưa lớn từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông trong hôm nay và có thể mạnh thành bão

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông trong hôm nay và có thể mạnh thành bão

Nghệ An ra công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng

Nghệ An ra công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng

Đọc tiếp

Tin ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN (suy yếu từ cơn bão số 5): Nghệ An mưa lớn từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8

Tin ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN (suy yếu từ cơn bão số 5): Nghệ An mưa lớn từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông trong hôm nay và có thể mạnh thành bão

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông trong hôm nay và có thể mạnh thành bão

Nghệ An ra công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng

Nghệ An ra công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO