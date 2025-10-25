Chuyển đổi số Apple ra mắt tính năng chặn cuộc gọi rác cực hiệu quả cho iPhone Người dùng iPhone nay có thêm “lá chắn” mới trước nạn cuộc gọi làm phiền - một trợ lý ảo thông minh có khả năng tự động sàng lọc và xác định các cuộc gọi từ số lạ, giúp người dùng chỉ nhận những cuộc gọi thực sự quan trọng và an toàn.

Apple tiếp tục mở rộng nỗ lực bảo vệ người dùng trước nạn cuộc gọi làm phiền đang gia tăng, với tính năng sàng lọc cuộc gọi mới được tích hợp trong bản cập nhật của hệ điều hành iOS 26.

Ảnh minh họa.

Đây là một trong những tính năng nổi bật nhất được giới thiệu cùng bản phát hành trước đó và nhanh chóng thu hút sự chú ý trong bối cảnh người dùng di động ngày càng mệt mỏi vì các cuộc gọi tự động và lừa đảo.

Cách kích hoạt tính năng sàng lọc cuộc gọi

Để trải nghiệm công cụ này, trước tiên người dùng cần cập nhật iPhone lên iOS 26 (hỗ trợ từ iPhone 11 trở lên).

Sau khi cập nhật, truy cập Cài đặt → Ứng dụng → Điện thoại, rồi cuộn xuống mục “Sàng lọc người gọi không xác định”.

Tại đây, Apple cung cấp 3 tùy chọn điều khiển:

- Không bao giờ (Never): Ngăn toàn bộ số không xác định đổ chuông.

- Im lặng (Silence): Chuyển trực tiếp các cuộc gọi lạ vào hộp thư thoại.

- Hỏi lý do gọi (Ask Why They’re Calling): Tùy chọn trung gian được khuyến nghị, cho phép Siri hỏi người gọi lý do trước khi người dùng quyết định trả lời.

Nếu người dùng không thấy tùy chọn này, hãy thử khởi động lại thiết bị. Một số người dùng cũng phát hiện cài đặt khu vực có thể ảnh hưởng đến việc hiển thị tính năng này.

Cơ chế hoạt động của tính năng sàng lọc cuộc gọi

Tính năng này hoạt động như một lớp bảo vệ ảo giữa người nhận cuộc gọi và người gọi.

Khi một số lạ gọi đến, giọng nói tương tự Siri sẽ yêu cầu người gọi xưng tên và nói lý do gọi. Trong lúc đó, người nhận cuộc gọi sẽ nhận được thông báo rằng cuộc gọi đang được sàng lọc.

Khi người gọi trả lời, nội dung trả lời được hiển thị trên màn hình, giúp người nhận cuộc gọi đọc và quyết định có nên nhấc máy hay không.

Nếu không muốn trả lời, người nhận cuộc gọi có thể chọn một trong các tin nhắn tự động như “Tôi sẽ gọi lại sau” hoặc “Vui lòng gửi thêm thông tin” và AI của Apple sẽ đọc nội dung này cho người gọi nghe.

Người nhận cuộc gọi cũng có thể nhập tin nhắn của riêng mình để trợ lý ảo đọc bằng giọng nói. Trong thời gian người nhận cuộc gọi quyết định, điện thoại vẫn đổ chuông, cho phép người nhận cuộc gọi linh hoạt phản hồi.

Tính năng sàng lọc cuộc gọi hoạt động như một lớp bảo vệ ảo giữa người nhận cuộc gọi và người gọi. Ảnh: Internet

Dù là một tính năng hữu ích nhưng tính năng này vẫn đang gặp một số trục trặc nhỏ ở giai đoạn đầu. Về lý thuyết, nó là giải pháp cân bằng giữa việc tắt tiếng tất cả số lạ và cho phép mọi cuộc gọi lọt qua. Nhưng thực tế cho thấy tính năng này chưa hoàn hảo.

Trong thực tế, cũng có trường hợp cuộc gọi hợp pháp bị lọc nhầm, chẳng hạn từ nhân viên giao hàng, thợ sửa chữa hoặc bác sĩ, những người có thể ngắt máy vì tưởng gặp hộp thoại tự động.

Apple không đi đầu, nhưng chọn cách khác biệt để bắt kịp Google, Samsung

Dù mới xuất hiện trên hệ điều hành iOS của Apple nhưng ý tưởng sàng lọc cuộc gọi đã được Google và Samsung triển khai trước đó.

Theo đó, Google đã triển khai tính năng lọc và kiểm soát các cuộc gọi đến (Call Screen) cho người dùng Pixel tại Mỹ từ nhiều năm trước. Tháng trước, công ty đã mở rộng sang thị trường Úc, Canada và Ireland.

Khi được kích hoạt (trong Cài đặt → Ứng dụng điện thoại → Call Screen), trợ lý Google Assistant sẽ hỏi người gọi danh tính và lý do. Nếu xác định là cuộc gọi rác, hệ thống sẽ tự động ngắt máy, còn cuộc gọi hợp lệ vẫn được chuyển đến người dùng.

Tuy nhiên, Google cũng thừa nhận AI không thể phát hiện chính xác 100% và đôi khi không hiểu rõ nội dung người gọi nói.

Tương tự, Samsung đã trang bị Bixby Text Call - tính năng cho phép trợ lý ảo Bixby thay người dùng trả lời và lọc cuộc gọi theo cách gần giống Apple.

Dù còn một số hạn chế, tính năng sàng lọc cuộc gọi trên iOS 26 đánh dấu một bước tiến lớn trong việc bảo vệ người dùng khỏi nạn cuộc gọi rác.

Apple đang cố gắng tự động hóa nhiều hơn, giúp iPhone không chỉ thông minh hơn trong xử lý thông tin mà còn chủ động bảo vệ người dùng trước rủi ro lừa đảo và quấy rối.

Trong bối cảnh các cuộc gọi rác và giả mạo danh tính đang tăng mạnh trên toàn cầu, việc có thêm một “người gác cổng ảo” như vậy chắc chắn sẽ giúp người dùng iPhone cảm thấy an tâm hơn mỗi khi điện thoại đổ chuông./.