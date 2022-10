Ba bài toán của Sông Lam Nghệ An trước vòng 18 V.League

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cuối tuần này Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 18 V.League 2022. Mặc dù đội chủ nhà đang có phong độ không tốt, nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng đang có những vấn đề mà huấn luyện viên Huy Hoàng phải đối mặt. Nếu không giải quyết được những vấn đề này, rất có thể Sông Lam Nghệ An sẽ lại có một kết quả không như ý trong trận Derby Nghệ Tĩnh.

1. Văn Hoàng hay Văn Tiến?

Nếu như hết vòng đấu thứ 12 V.League câu hỏi này được đặt ra thì đó là một câu hỏi quá thừa thãi. Tuy nhiên, chứng kiến phong độ thi đấu gần đây của thủ thành Nguyễn Văn Hoàng thì người hâm mộ không khỏi lo lắng cho vị trí chốt chặn cuối cùng của đội bóng xứ Nghệ. Kể từ khi trở lại sau án treo giò tại vòng đấu thứ 14, thủ thành gốc Tân Kỳ dường như không còn lại chính mình. Phản xạ kém nhanh nhạy, ra vào thiếu hợp lý, thủ môn Văn Hoàng đã phải nhận 5 bàn thua trong 3 trận đấu của lượt về V.League, một con số đáng buồn của thủ thành 27 tuổi này. Hy vọng Văn Hoàng sẽ sớm lấy lại phong độ để là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội tại Sông Lam Nghệ An.

Về thủ thành Văn Tiến, anh chính là người thay thế cho thủ môn Văn Hoàng ở trận đấu với Câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 14 V.League. Tại đây, anh đã thi đấu rất xuất sắc góp phần giúp cho đội bóng xứ Nghệ cắt được mạch 7 trận toàn thắng của đội bóng Thủ đô. Nếu được ban huấn luyện tin tưởng, Văn Tiến hứa hẹn cũng sẽ là một chốt chặn đáng tin cậy của đội bóng xứ Nghệ. Một điểm đáng chú ý là chiều cao lý tưởng 1m84 sẽ giúp cho thủ thành Văn Tiến dễ dàng hóa giải các tình huống bóng bổng của đối phương.

2. Bài toán bóng bổng và tình huống cố định

Đi cùng với phong độ của thủ thành Văn Hoàng là khả năng chống bóng bổng và tình huống cố định của các cầu thủ xứ Nghệ. Tình huống để thua ở trận gặp Câu lạc bộ Viettel chỉ là một trong những pha bóng vất vả chống đỡ các tình huống cố định của hàng thủ xứ Nghệ trong giai đoạn lượt về. Đặc biệt, với sự vắng mặt của đội trưởng Quế Ngọc Hải, hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An càng thêm mong manh trong khả năng chống bóng bổng và tình huống cố định. Ngoài trung vệ Hoàng Văn Khánh (cao 1m80), các hậu vệ khác của đội bóng xứ Nghệ đều có chiều cao dưới 1m80, đây chính là điểm bất lợi của thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng.

Trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sắp tới, Sông Lam Nghệ An sẽ phải đối mặt với những cú đá phạt khó chịu của tiền vệ Machado, khả năng không chiến và càn lướt của tiền đạo Paollo Oliveira cao 1m89. Đặc biệt là trung vệ đội trưởng Janclesio Almeida, người có chiều cao 1m96 và đã có 3 bàn thắng trong các tình huống lên tham gia tấn công. Do đó, đây sẽ là bài toán khó cho ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ, nếu giải quyết tốt bài toán này, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể ra về với một kết quả thuận lợi.

3. Sông Lam Nghệ An sẽ “bay” với đôi cánh nào?

Với lối đá thiên về tấn công biên, vai trò của các cầu thủ chạy cánh là rất quan trọng trong sơ đồ của huấn luyện viên Huy Hoàng. Trong những vòng đấu gần đây, Đình Hoàng và Sỹ Hoàng đã có những dấu hiệu hụt hơi, khiến cho các tình huống tấn công của đội bóng xứ Nghệ không còn được sắc sảo giống như giai đoạn đầu mùa giải. Bài toán làm mới đôi cánh có thể sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An thi đấu thanh thoát hơn qua đó tìm lại được cảm giác chiến thắng.

Với việc tiền vệ Đặng Văn Lắm đã trở lại và thi đấu khá tốt trong những vòng đấu gần đây thì tiền vệ Phạm Xuân Mạnh hoàn toàn có thể được trả lại cánh trái sở trường. Nền tảng thể lực sung mãn và kỹ thuật cá nhân tốt, Mạnh “Kalou” hoàn toàn có thể lên công về thủ để trở thành mũi khoan chất lượng bên phía cánh trái của Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó, khả năng phối hợp ăn ý giữa Xuân Mạnh với bộ đôi Olaha, Phan Văn Đức sẽ làm cho những pha tấn công bên phía cánh trái thêm phần sắc nét.

Ở cánh đối diện, hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường cũng là một lựa chọn không hề tồi. Tốc độ, những đường tạt bóng chính xác là những điểm mạnh của tuyển thủ U20 Việt Nam này. Tuy nhiên, Văn Cường sẽ phải cải thiện khả năng phòng ngự của mình và có sự hỗ trợ từ các đồng đội, khi mà cánh trái là hướng tấn công chủ đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với sự xuất hiện của tiền vệ người Brazil Machado.

Hy vọng ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ sẽ đưa ra được những đấu pháp hợp lý trong trận Derby Nghệ Tĩnh, qua đó chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng của Sông Lam Nghệ An.