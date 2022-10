Những điểm sáng hiếm hoi của Sông Lam Nghệ An tại vòng 17 V.League 2022

(Baonghean.vn) - Nghệ An có nhiều sản phẩm nông nghiệp truyền thống độc đáo, cùng với đó là những bản, làng đậm bản sắc văn hóa vùng miền, đặc trưng của từng dân tộc, tộc người. Đây chính là điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP góp phần tạo sản phẩm phục vụ du lịch.

Sau khi về chung một nhà được gần 1 năm, cuộc sống của cựu MC VTV Hà My và triệu phú công nghệ hơn 16 tuổi vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như ngày đầu.

(Baonghean.vn) - Xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, ngay sau khi Nghị quyết số 10c/NQ-BCH, ngày 12/01/2017 và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 3/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được ban hành, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.

(Baonghean.vn) - Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét ở huyện Kỳ Sơn; Toàn tỉnh vẫn còn 169 trường "đóng cửa" do ngập lụt… là những thông tin nổi bật ngày 3/10.

(Baonghean.vn) - Cùng với các lực lượng khác, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ kịp thời có mặt tại huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ, giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ.