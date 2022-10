Mong chờ những ngày 'giông bão' sẽ qua đi ở 'chảo lửa' thành Vinh

(Baonghean.vn) - Vào trận với tâm lý đè nặng đã khiến Sông Lam Nghệ An không thể có được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều cổ động viên trung thành của câu lạc bộ mong chờ những ngày giông bão qua đi, ánh sáng sẽ trở lại với chảo lửa thành Vinh.

Giận thì giận mà thương thì vẫn thương

Trận đấu trên sân Vinh được xem là tâm điểm của vòng 17 V.League 2022. Tuy nhiên, lượng khán giả đến sân theo dõi cuộc so tài giữa Sông Lam Nghệ An và Viettel bị giảm sút nặng nề. Ước tính chỉ có khoảng vài nghìn cổ động viên có mặt ở sân Vinh để xem màn so tài được đánh giá là tâm điểm của vòng 17 V.League 2022. Con số đó kém xa so với trận đấu ở vòng 14 khi chủ nhà Sông Lam Nghệ An gặp Hà Nội FC.

Trên các khán đài sự cuồng nhiệt của người hâm mộ xứ Nghệ cũng giảm đi đáng kể. Tiếng trống, kèn, màn phất cờ của cổ động viên không còn bùng cháy như trước kia. Bầu không khí tĩnh lặng trên sân Vinh hiện hữu suốt 90 phút bóng lăn. Khoảng 15 phút trước khi kết thúc trận đấu một số người đã bỏ ra về. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều cổ động viên trung thành của câu lạc bộ mong chờ những ngày giông bão sẽ qua đi, ánh sáng sẽ trở lại với thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng.

Anh Trần Hùng - cổ động viên Sông Lam Nghệ An có địa chỉ nhà ở phường Lê Lợi (TP. Vinh) chia sẻ: “Tôi rất yêu Sông Lam Nghệ An. Từ nhiều năm nay, mỗi khi đội nhà thi đấu tôi hầu như đều có mặt để cổ vũ. Đó như là một món ăn tinh thần không thể thiếu của tôi và những người bạn vào dịp cuối tuần. Hôm nay đội nhà thua trận khiến tôi và những người bạn rất buồn. “Giận thì giận mà thương thì vẫn thương”, tôi mong đội nhà sẽ vực lại được tinh thần để cống hiến những trận cầu đẹp cho người hâm mộ. Nếu Sông Lam Nghệ An chơi đúng với bản sắc của mình thì cổ động viên sẽ không bao giờ quay lưng lại với đội bóng.”

Kết thúc trận đấu, Sông Lam Nghệ An thua trận, huấn luyện viên Huy Hoàng cũng đã rất dũng cảm để nhận trách nhiệm về mình: “Những trận thua ở các vòng đấu gần đây trách nhiệm trước hết thuộc về tôi. Tôi chưa làm hài lòng những người yêu bóng đá xứ Nghệ. Tôi xin nhận trách nhiệm đầu tiên”.

Chảo lửa thành Vinh vốn dĩ là nơi “đi dễ, khó về” với nhiều đội bóng thuộc hạng tốp đầu ở V.League, nhưng những vòng đấu gần đây người hâm mộ xứ Nghệ đã không còn thấy được điều này nữa. Tuy nhiên “sau cơn mưa trời lại sáng”, tình yêu thủy chung của những người hâm mộ xứ Nghệ rồi sẽ được đền đáp. Chỉ cần Sông Lam Nghệ An nhanh chóng vượt qua được những rào cản về tâm lý, sự cuồng nhiệt sẽ quay về với chảo lửa thành Vinh.

Ngày buồn trên sân Vinh

Trở lại với trận đấu ở vòng 17 vừa qua, hai đội đã trình diễn lỗi chơi khá cầu toàn, không có nhiều tình huống mạo hiểm. Tốc độ trận đấu chỉ ở mức dưới trung bình. Bóng chủ yếu được đôi bên chuyền đi, chuyền lại ở khu vực giữa sân.

Trong hiệp đấu đầu tiên, Viettel là đội có thời lượng kiểm soát bóng hơn hẳn chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Các học trò của huấn luyện viên Bae Jiwon giữ bóng lên đến 64%. Tuy nhiên, việc phải chơi trên sân khách và không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức – linh hồn của Viettel, đã khiến cho đội bóng áo lính không tạo ra nhiều áp lực lên khung thành của Văn Hoàng. Đoàn quân của ông Bae Jiwon chủ động chọn lối chơi rình rập, chờ sai lầm của đối phương. Thực hiện triệt để cách đá như thế, nên suốt cả hiệp 1 Viettel cũng chỉ tạo được đúng 1 cơ hội đáng kể. Đó là tình huống Geovane băng xuống đối mặt với Văn Hoàng thực hiện pha vẩy bóng bằng mu bàn chân, nhưng rất tiếc bóng đi chệch cột dọc.

Viettel chơi thiếu lửa, Sông Lam Nghệ An cũng trình diễn lối đá buồn tẻ, nhợt nhạt. Sơ đồ 3-5-2 vẫn được đội chủ sân Vinh áp dụng như ở những trận đấu trước. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng đã không dám mạo hiểm đẩy đội hình lên cao, chơi đôi công với đối phương. Hai cầu thủ chạy cánh chủ yếu chơi ở phần sân nhà và tập trung cho khâu phòng ngự. Vì vậy, không tạo ra được thế mạnh của sơ đồ thiên về tấn công biên này.

Mặt khác, tuyến trên không thực hiện được các pha chạy chỗ linh hoạt để đồng đội khoét vào. Mario được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Anh cố gắng tìm khoảng trống để đưa ra những đường chuyền mang tính đột biến cao. Tuy nhiên, các cầu thủ tuyến trên đã không tìm được giải pháp di chuyển không bóng hợp lý. Vì vậy, đối thủ đã dễ dàng bắt bài và đoạt được bóng không mấy khó khăn.

Đó là những lý do khiến cho Sông Lam Nghệ An chơi bế tắc. Cơ hội duy nhất mà đội chủ sân Vinh tạo được trong 45 phút đầu tiên của trận đấu đến từ tình huống cố định, khi Văn Đức thực hiện đường treo bóng vào khu vực cấm địa để Xuân Mạnh bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại không tìm đến mảnh lưới của Nguyên Mạnh.

Oseni vào sân ở hiệp 2, nhưng khả năng tấn công của đội bóng xứ Nghệ cũng không có nhiều thay đổi. Theo thống kê, thời gian kiểm soát bóng của Câu lạc bộ xứ Nghệ trong hiệp 2 chỉ khoảng 31%. Chỉ số này thậm chí còn kém hơn so với 45 phút đầu tiên (34%). Lý giải điều này, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An cho hay: “Những trận đấu trước khi có cả Quế Ngọc Hải và Hoàng Văn Khánh chúng tôi tổ chức lên bóng khá tốt. Nhưng trận này thiếu vắng Quế Ngọc Hải, Mai Sỹ Hoàng Sông Lam Nghệ An đã chơi khá rời rạc, không có được độ kết dính cần thiết”.

Việc Sông Lam Nghệ An không thể làm chủ được cuộc chơi, nên nhận thất bại là điều được dự báo từ trước. Sự già rơ của Viettel đã mang đến chiến thắng cho họ ngay trên chảo lửa thành Vinh.

Sau trận thua huấn luyện viên Huy Hoàng đã trải lòng: “Làm bóng đá ai cũng muốn đạt được mục tiêu từ đầu mùa giải đã đề ra. Nhưng hiện tại bây giờ tôi chỉ cần 1 trận thắng để các cầu thủ vượt qua được rào cản tâm lý. Nếu thoát được điều đấy thì tôi nghĩ đội bóng sẽ lại vận hành trơn tru”.