Quốc tế Ba Lan yêu cầu đồng minh NATO cung cấp thêm hệ thống phòng không Ba Lan yêu cầu đồng minh cung cấp hệ thống phòng không, vũ khí chống máy bay không người lái.

Binh lính đứng gác gần địa điểm một máy bay không người lái được cho là đã rơi sau khi xâm nhập không phận Ba Lan tại Czesniki ngày 10/9. Ảnh: Reuters



Theo RIA Novosti, tờ Bloomberg trích dẫn các nguồn tin cậy cho biết, Ba Lan đã yêu cầu các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không và khả năng chống máy bay không người lái.

"Ba Lan đã yêu cầu các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không và công nghệ chống máy bay không người lái" – Bloomberg đưa tin.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 10/9 tuyên bố rằng các máy bay không người lái "nguy hiểm" đã bị bắn hạ trên không phận Ba Lan, và gọi đó là những thiết bị “của Nga”, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau đó cho biết có hơn 10 chiếc UAV liên quan tới vụ việc.

Đại biện lâm thời của Nga Andrei Ordash chia sẻ với RIA Novosti, Ba Lan không cung cấp bằng chứng về nguồn gốc của những máy bay không người lái được cho là của Nga bị bắn hạ tại không phận của Ba Lan.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga – Dmitry Peskov cho biết, ông không nhận được bất kỳ yêu cầu liên lạc nào từ phía lãnh đạo Ba Lan với Điện Kremlin. Ông Peskov cũng lưu ý rằng lãnh đạo EU và NATO cáo buộc Nga khiêu khích hàng ngày mà không đưa ra bất kỳ lập luận diễn giải nào.

Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Belarus, Thiếu tướng Pavel Muraveiko báo cáo, Belarus đã thông báo cho Ba Lan và Litva vào ban đêm trước khi các máy bay không người lái đang tiếp cận biên giới của họ, và Warsaw đã cảnh báo Minsk về các máy bay không người lái từ lãnh thổ Ukraine. Ông Pavel Muraveiko cũng lưu ý rằng lực lượng phòng không Belarus liên tục theo dõi các máy bay không người lái bị lạc vào ban đêm do tác động của chiến tranh điện tử, và một số máy bay không người lái "bị mất" đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt trên bầu trời Belarus.