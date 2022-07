Ba vấn đề của Sông Lam Nghệ An sau trận thua SHB.Đà Nẵng

(Baonghean.vn) - Bốn ngày, sau trận thua SHB.Đà Nẵng 3-1, Sông Lam Nghệ An phải ra sân đón tiếp Hải Phòng FC. Lúc này, Ban huấn luyện và HLV Huy Hoàng phải quên ngay trận thua để chuẩn bị cho trận đấu này.

Sau 2 chiến thắng trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An đã bị thua trận đầu tiên trên sân khách, cũng là trận thua thứ 2 kể từ đầu mùa bóng. Trong bóng đá thắng hay thua là chuyện bình thường, vấn đề lúc này HLV Huy Hoàng phải nhanh chóng bịt lỗ hổng của hàng phòng ngự. Về cơ bản, lối đá của Sông Lam Nghệ An đang được vận hành khá tốt, ngoại trừ lối đá vào bóng 50/50 của các trung vệ rất cần được chấn chỉnh.

Bắt đầu từ hàng thủ

Đối với đội hình Sông Lam Nghệ An đang sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ như Sỹ Hoàng, Xuân Tiến, Văn Cường cần được động viên kịp thời. Ngay cả các cầu thủ vừa gặp sai lầm như Thái Bá Sang, Hoàng Văn Khánh cũng cần được chia sẻ, hướng dẫn lại kỹ thuật tiếp bóng để tránh để xảy ra những tình huống bị đối phương dễ dàng qua người như trên sân Hòa Xuân.

Vòng chung kết Euro 2020 có tới 11 đội tuyển quốc gia chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Những đội chơi với 3 trung vệ có xu hướng tấn công phóng khoáng và ghi khá nhiều bàn thắng ở Vòng chung kết Euro 2020. Cụ thể, Hà Lan có 8 bàn ở vòng bảng, Bỉ có 7 bàn, Đan Mạch 5 bàn. Điểm yếu của 3-5-2 là sức ép quá lớn đối với 2 cầu thủ chạy cánh, những người phải đáp ứng cường độ làm việc căng thẳng trên mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Theo nhận định của người viết Sỹ Hoàng, Văn Cường đang làm khá tốt nhiệm vụ tấn công nhưng vẫn cần hỗ trợ phòng ngự biên tốt hơn nữa. Cánh trái của Sông Lam Nghệ An đã bị các cầu thủ chủ nhà Đà Nẵng liên tục khoét vào mà suốt 90 phút thi đấu Ban huấn luyện chưa có nhiều giải pháp phòng ngự hữu hiệu.

Ngoài ra, do không có người bọc lót, khả năng đọc trận đấu, kỹ năng tranh cướp bóng của các trung vệ Sông Lam Nghệ An phải tốt hơn khi chơi với 4 hậu vệ. Những người am hiểu đội bóng xứ Nghệ đều cho rằng cần trả Quế Ngọc Hải về chính giữa hàng hậu vệ 3 người. Chiếc băng đội trưởng Sông Lam Nghệ An cũng cần được trao cho cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia để giảm áp lực không cần thiết cho Văn Khánh. Thực tế lâu nay Quế Ngọc Hải mới chính là thủ lĩnh đích thực của đội bóng xứ Nghệ chứ không phải Văn Khánh.

Góc chuyên môn

Ngoài ra việc HLV Huy Hoàng quyết định đá thấp, không chơi pressing tầm cao cũng khiến cho các cầu thủ chủ nhà SHB.Đà Nẵng có không gian, thời gian chỉnh bóng. Trận thua SHB.Đà Nẵng bắt nguồn từ những sai lầm cá nhân nhưng rõ ràng đấu pháp của đội khách không được hợp lý, HLV Phan Thanh Hùng lại tính toán, sử dụng những miếng đánh phát huy được sở trường của các học trò. Rõ ràng, thời điểm quyết định tấn công để ghi bàn của Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An không rõ nét, nên áp lực lên khung thành đối thủ chưa đủ lớn. Khi bị đối phương phản công, không đủ người bọc lót cho nhau.

Việc Rimario của Hải Phòng đã nhận 3 thẻ vàng, phải ngồi ngoài trận đấu tới thực sự đã giảm áp lực cho đội chủ sân Vinh. Cầu thủ người Jamaica này đã ghi 8 trong số 14 bàn thắng của đội bóng đất Cảng, ba trận đấu gần đây nhất đều ghi bàn đều đặn trong những tình huống độc lập tác chiến.

Đây là giai đoạn lịch thi đấu khá dày, thể lực đang là vấn đề lớn mà các đội bóng V.League lo lắng. Vấn đề xoay vòng cầu thủ cũng phải được Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đưa ra bàn bạc, trao đổi một cách chi tiết, trong trận đấu trước Văn Đức đã xuống sức thấy rõ.