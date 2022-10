Bác sĩ có nhà bị thiệt hại do lũ ở Kỳ Sơn vẫn tích cực hỗ trợ y tế cho người dân

Bác sĩ Sầm Văn Hải – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết: Trong đợt lũ vừa qua, có 13 gia đình cán bộ của Trung tâm Y tế huyện có nhà bị ngập, hư hỏng, bị nước lũ cuốn trôi tài sản. Bên cạnh việc ứng cứu, hỗ trợ các gia đình cán bộ này sau lũ, để đảm bảo sức khỏe cho người dân vùng lũ, ngay trong sáng 2/10, Trung tâm Y tế huyện thành lập tổ công tác gồm 5 y, bác sĩ đến các bản Hòa Sơn, Sơn Hà của xã Tà Cạ - những địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp của trận lũ để hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, dựng cầu tạm..., đồng thời nắm bắt các vấn đề y tế mà người dân gặp phải.

“Đối với người dân ở địa bàn miền núi, các vấn đề y tế thường gặp phải sau lũ gồm: Bị tai nạn, chấn thương trong quá trình sơ tán, di dời đồ đạc; cảm sốt do dầm nước, cộng với thời tiết mưa nắng thất thường; đau bụng do môi trường không đảm bảo; môi trường, nguồn nước bị ảnh hưởng do xác súc vật chết trong lũ…

Bác sĩ Sầm Văn Hải – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn