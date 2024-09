Nghệ An cuối tuần

Thời sự Bài 1: Công trình trọng điểm Quốc gia

Công trình 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) là một dự án quốc gia đặc biệt, đã phát huy tổng lực sức mạnh của cả hệ thống chính trị với khối lượng khổng lồ, được thi công trong thời gian gấp rút, tạo nên dấu ấn tinh thần mạch 3 và kỳ tích của ngành điện. Dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực kết nối lưới điện truyền tải liên miền Bắc - Trung - Nam, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Chí đã quyết – lòng đã đồng

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội nước ta có sự phát triển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu tăng trưởng nguồn điện bình quân phải ở mức 10 - 12%/năm. Một số thời điểm, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, công tác điều hành chưa chủ động, linh hoạt, năng lực hệ thống truyền tải còn hạn chế, nên đã xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc đầu năm 2023, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, làm ảnh hưởng đến thu hút và môi trường đầu tư nước ngoài.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác thi công Dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Rút kinh nghiệm từ việc này, từ tháng 6/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm cung ứng đủ điện cho miền Bắc trong các tháng cao điểm của năm 2024 và các năm tiếp theo, không để xảy ra thiếu điện trong bất kỳ trường hợp nào.

Một trong những giải pháp quan trọng đó là phải sớm triển khai xây dựng Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Dự án quy mô lớn có tổng chiều dài 519 km với 2 mạch, tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng, đi qua 9 tỉnh, 43 huyện, 211 xã; với 1.177 cột phải thi công, 513 khoảng néo; cần sử dụng 705 nghìn m3 bê tông; 209 nghìn tấn sắt thép; phải thu hồi khoảng 1,83 triệu m2 đất, di dời, hỗ trợ, tái định cư, ổn định sản xuất cho 5.415 hộ dân.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường dây 500kV mạch 3 tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nhận thức được tầm quan trọng của Dự án Đường dây 500kV mạch 3, ngay từ ngày đầu khởi công và trong suốt quá trình triển khai dự án, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao, tháo gỡ mọi khó khăn, huy động nguồn lực lớn cho dự án. Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị và cả hệ thống chính trị đều vào cuộc quyết liệt và được sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp đối với dự án.

Trong hơn 6 tháng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì 5 cuộc họp và 3 lần trực tiếp thị sát, đôn đốc các đơn vị trên công trường xây dựng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng... và các địa phương liên quan đã vào cuộc quyết liệt để nhanh chóng triển khai các thủ tục, góp phần thúc đẩy tiến độ hoàn thành dự án.

Thi công Dự án Đường dây 500kV mạch 3 tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh: Thành Cường

Tại Nghệ An, đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài gần 100 km, với 202 vị trí móng cột, đi qua 6 huyện, thị xã: Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai. Trên địa bàn tỉnh có 53 hộ dân bị ảnh hưởng phải thu hồi đất ở thực hiện các dự án (huyện Nam Đàn 19 hộ, huyện Nghi Lộc 9 hộ, huyện Yên Thành 2 hộ, huyện Diễn Châu 19 hộ, thị xã Hoàng Mai 4 hộ), trong đó, có 18 hộ đề nghị giao đất tái định cư (huyện Nam Đàn 1 hộ, huyện Nghi Lộc 5 hộ, huyện Diễn Châu 12 hộ).

Xác định việc triển khai thực hiện công trình là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, được tập trung ưu tiên hàng đầu trong thời gian vừa qua.

Đường dây 500kV mạch 3 tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường

Triển khai dự án, một khối lượng đồ sộ công việc liên quan đến công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hồ sơ trích đo địa chính từng bước được giải quyết.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, ngay từ ban đầu tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo bồi thường hỗ trợ và tái định cư do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh làm Trưởng ban. Sau khi thành lập, Ban đã ban hành hơn 100 văn bản để chỉ đạo các nội dung thực hiện hiệu quả về bồi thường GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, hỗ trợ thi công kéo điện.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy và sự tham gia tích cực của Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp chính quyền địa phương, tỉnh Nghệ An đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt để tập trung hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An luôn chủ động, đặc biệt là trong thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng rừng và các nội dung khác liên quan theo phương châm: Nội dung nào đã đủ điều kiện thì phê duyệt và thực hiện trước, chưa đủ điều kiện thì thực hiện sau, làm đến đâu bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đến đó.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ triển khai dự án; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn triển khai công trình. Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận, nhất là chủ đầu tư, nhà thầu để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đến đầu tháng 3/2024, ngay sau Tết âm lịch, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành công tác vận động bàn giao 202 vị trí móng cột và 73/203 khoảng cột của 2 dự án thành phần thuộc đường dây 500kV mạch 3; triển khai thu hồi đất ở đối với 53 hộ bị ảnh hưởng, trong đó bố trí tái định theo yêu cầu của 18 hộ nằm trên tuyến thi công thuộc các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ Dự án Đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, trực tiếp là các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên có mặt để kiểm tra, đốc thúc tiến độ, kịp thời động viên tinh thần các kỹ sư, công nhân, người lao động, các lực lượng tại hiện trường; đồng thời, chỉ đạo hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công dự án tại địa phương trên tinh thần “4 tại chỗ” (máy thi công, nhân công lao động phổ thông, vật liệu xây dựng trong giai đoạn móng và hậu cần).

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan đến dự án. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo 3 huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành; cùng một số lãnh đạo các sở: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để lắng nghe tiến độ chung và các vướng mắc, kiến nghị triển khai đường dây 500kV mạch 3 đi qua 3 huyện trên. Trước các vấn đề, tình huống phát sinh, lãnh đạo tỉnh đã có mặt ngay tại hiện trường để tập trung xử lý; nhận được thông tin phản ánh vướng mắc, Tỉnh cho kiểm tra, chỉ đạo xử lý ngay không chờ văn bản báo cáo.

Kỳ tích Dự án Đường dây 500kV mạch 3

Với công trình có khối lượng thi công lớn như vậy thì thời gian thi công phải kéo dài ít nhất từ 3 đến 4 năm mới hoàn thành, trong khi mục tiêu cấp bách của Chính phủ đề ra phải hoàn thành dự án trong thời gian 6 tháng gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, trở ngại về thời tiết, nhiều giai đoạn tưởng chừng như không thể hoàn thành được.

Thi công cột điện 500kV. Ảnh: Thành Cường

Quán triệt phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, “dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không chỉ một người làm”, chỉ "bàn làm không bàn lùi". Ý chí và quyết tâm sắt đá từ người đứng đầu Chính phủ đã lan tỏa đến mọi ngành, mọi cấp và các lực lượng tham gia thi công.

Tất cả đều dốc sức, đồng lòng trên tinh thần “móng không đợi cột, cột không đợi dây” và “sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, Dự án Đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đã được triển khai một cách khẩn trương; các phần việc được thực hiện một cách đồng bộ, nhịp nhàng.

Kỹ sư, công nhân trên công trường tập trung thi công đảm bảo tiến độ đã đề ra. Ảnh: Thành Cường

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, song chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công, trực tiếp là các kỹ sư, công nhân trên công trường luôn tập trung thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, làm việc liên tục 24/7, “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “làm xuyên tết, xuyên ngày nghỉ, xuyên ngày lễ”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Điều này thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sự quyết tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã biến thành khẩu hiệu hành động trên tất cả các công trường, các vị trí công trường của đường dây cũng như biến thành hành động thực tế của các đơn vị tham gia thi công.

Nhiều kỹ sư, công nhân các đơn vị tăng cường cho dự án. Ảnh: Thành Cường

Ăn, nghỉ, làm việc ngay dưới chân công trình, tất cả đều cho thấy một khí thế lao động khẩn trương; đoàn kết, vượt mọi khó khăn, cùng đồng lòng để thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề "5 nhất": Tiến độ nhanh nhất, Chất lượng tốt nhất, An toàn - Tiết kiệm nhất, Sáng tạo nhất, Chăm lo đời sống tốt nhất do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động.

Kỹ sư Đào Đình Dương – Đội trưởng thi công thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 11 cho biết: "Với 8 vị trí móng thi công trên địa hình núi cao, hiểm trở thuộc địa bàn xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn là thách thức đối với đội ngũ kỹ sư, công nhân của Công ty Cổ phần Sông Đà 11. Làm sao để đưa máy móc, thiết bị vào hiện trường thi công an toàn; kịp thời ổn định nơi ăn, chốn ở để người lao động yên tâm làm việc lâu dài được đơn vị hết sức quan tâm. Công trình nằm trên đồi núi cao nên thi công gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên, chúng tôi phải bố trí anh em công nhân ăn uống tại chỗ; cung cấp thức ăn, nước uống tại chỗ, đảm bảo sức khỏe và đáp ứng được việc thi công 3 ca, 4 kíp liên tục”.

Kỹ sư Phan Tuấn Hiệp - Chỉ huy gói thầu số 42 thuộc địa bàn xã Đức Thành (Yên Thành) chia sẻ: "Đảm nhiệm gói thầu, đơn vị đã triển khai thi công đồng loạt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là huy động vốn tại chỗ và làm tăng ca, tăng kíp. Đặc biệt, quá trình thi công đơn vị nhiều thuận lợi nhờ nhận được sự hỗ trợ rất tích cực của địa phương và các hộ dân về mặt bằng thi công".

Kỹ sư, công nhân thi công dự án dưới thời tiết nắng, mưa thất thường tại Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Những khó khăn trong quá trình triển khai dự án được ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVN chỉ ra như, trong suốt thời gian thi công, thời tiết tháng 5, 6, 7 mưa, nắng thất thường tại Nghệ An và mưa nhiều, kèm theo giông sét, gió mạnh gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Dự án còn đòi hỏi tiến độ thi công rất gấp và khối lượng vật tư, thiết bị khổng lồ nhưng cần cung cấp trong một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, do đặc thù dựng cột, kéo dây yêu cầu nhân lực phải có chuyên môn làm việc trên cao, Tập đoàn đã huy động toàn bộ nhân lực để tham gia, đồng thời, yêu cầu các nhà thầu tính toán, bố trí nhân lực hợp lý trên toàn tuyến.

Trước những khó khăn, thách thức, để có thể hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 đúng tiến độ đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị vào cuộc với những nhiệm vụ cụ thể được giao để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc. "Động lực bắt nguồn từ những cái đổi mới, phương pháp, cách làm, thay vì chỉ một cơ quan, đơn vị làm thì chúng ta huy động nhiều cơ quan, đơn vị với phương châm "tư tưởng phải thông", quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra, động viên kỹ sư, công nhân thực hiện dự án. Ảnh: Thành Cường

Một điểm nhấn là từ khi triển khai xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3, từ lãnh đạo cao nhất Tập đoàn, đến lãnh đạo EVNNPT hàng ngày di chuyển đến từng vị trí, vừa kịp thời động viên anh em công nhân, vừa đốc thúc tiến độ trên toàn tuyến. Do vậy, người lao động luôn hăng say làm việc trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt của khu vực phía Bắc, nhất là khi nhiệt độ nhiều nơi lên đến hơn 40 độ C. Khắc phục thời tiết xấu, các ban quản lý dự án đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh thi công trong điều kiện thời tiết tốt, đảm bảo ăn, ở cho công nhân gần vị trí móng với thời gian làm việc phù hợp.

Sau chặng đường thần tốc 6 tháng thi công, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; bằng ý chí, tinh thần quyết tâm cao độ của sức người… công trình trọng điểm quốc gia - đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đã về đích trong những ngày mùa Thu lịch sử của đất nước.

(Còn nữa...)