Thời sự Khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) Sáng 29/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Sáng 29/8, tại tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Lễ khánh thành được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 9 điểm cầu. Tại điểm cầu chính Phố Nối (tỉnh Hưng Nguyên) có sự tham dự của các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về dự Lễ khánh thành tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, được tổ chức tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn.

Điểm cầu tỉnh Nghệ An được tổ chức tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn với sự tham dự của các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Đại diện chủ đầu tư có ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Các kỹ sư, công nhân ngành Điện lực về dự lễ khánh thành tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Nghệ An đúc rút 3 bài học kinh nghiệm

Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) dài khoảng 519 km, đi qua 9 tỉnh, có tổng mức đầu tư khoảng 22 ngàn tỷ đồng, với 4 dự án thành phần, được khởi công tháng 1/2024.

Các đại biểu dự lễ tại điểm cầu Nghệ An.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai 2 dự án thành phần là Quảng Trạch – Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, với tổng chiều dài gần 100 km, 202 vị trí móng cột, đi qua 6 huyện, thị xã, gồm: Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Dự án với công suất truyền tải lên đến 2.400MW, có tính chất cấp bách trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, từ đường dây 500kV này, dự kiến trong giai đoạn năm 2025 - 2026, Trạm Biến áp 500kV Quỳnh Lưu (là trạm biến áp 500kV đầu tiên của tỉnh Nghệ An) sẽ đi vào vận hành góp phần cung cấp lượng lớn công suất thiếu hụt cho phụ tải khu vực tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống người dân.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An.

Do đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, tỉnh Nghệ An nhận thức việc triển khai thực hiện công trình là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, được tập trung ưu tiên hàng đầu trong thời gian vừa qua.

Với sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành bàn giao 202/202 vị trí móng cột cho đơn vị thi công vào ngày 10/3/2024, sau ngày khởi công chỉ 52 ngày; bàn giao toàn bộ 87/87 khoảng néo vào ngày 18/6/2024 sau 5 tháng khởi công, đảm bảo tiến độ thi công kéo dây của dự án. Công tác "4 tại chỗ" được tỉnh Nghệ An thực hiện trong suốt quá trình thi công dự án.

Tại Nghệ An có khoảng 2.000 người dân tham gia thi công với hơn 180.000 ngày công; 700 chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội với khoảng 21.000 ngày công; 74 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên thực hiện hỗ trợ dựng cột, vận chuyển cột, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ kéo dây; lực lượng an ninh thường xuyên ứng trực tại các địa điểm, sẵn sàng xử lý các trường hợp gây cản trở thi công,…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Lễ khánh thành từ điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại Lễ khánh thành từ điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, các dự án đường dây 500kv mạch 3 được khánh thành sau hơn 6 tháng thi công, có thể nói đây là một “kỳ tích” của ngành Điện Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Hình ảnh các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên các công trường “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc “3 ca, 4 kíp”, “xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ” trong thời gian qua đã để lại những tình cảm tốt đẹp, mến phục trong Nhân dân.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, qua thành công của dự án, từ góc độ địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định đã đúc rút được những bài học quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện để vận dụng cho các công trình lớn khác trên địa bàn.

Trước hết, là xác định rõ trách nhiệm và có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" trong thực hiện nhiệm vụ.

Khi có chủ trương triển khai Dự án đi qua địa bàn tỉnh với chiều dài gần 100 km, 202 vị trí móng cột, tỉnh cũng rất áp lực trước yêu cầu gấp rút về tiến độ; địa bàn triển khai dự án rộng, trải dài qua 6 huyện, nhiều điểm có địa hình phức tạp, hiểm trở; phải tiến hành thu hồi, chuyển đổi diện tích lớn các loại rừng, đất các loại, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình, vật kiến trúc phải tháo dỡ, di dời.

Công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An.

“Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh xác định việc triển khai dự án là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng được ưu tiên hàng đầu; chỉ đạo ngay hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm hoàn thành sớm nhất, cao nhất có thể”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định.

Bài học kinh nghiệm thứ hai là triển khai thực hiện nhiệm vụ khẩn trương, quyết liệt, linh hoạt, “khó ở đâu tháo gỡ ở đó”. Tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra, làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Trước các vấn đề, tình huống phát sinh, lãnh đạo tỉnh đã có mặt ngay tại hiện trường để tập trung xử lý; nhận được thông tin phản ánh vướng mắc, tỉnh cho kiểm tra, chỉ đạo xử lý ngay không chờ văn bản báo cáo.

Trong quá trình triển khai, dự án luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cùng với đó là sự ủng hộ của các cấp chính quyền nơi có dự án đi qua, sự đồng lòng, chung sức của người dân đã nhường đất cho dự án, đã tham gia hỗ trợ thi công giai đoạn đào đúc móng.

Để giải quyết vướng mắc diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, tỉnh đã chủ động chỉ đạo thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo đợt, đủ điều kiện thực hiện trước, chưa đủ điều kiện thực hiện sau, làm đến đâu bàn giao mặt bằng đến đó. Nhờ vậy, toàn bộ diện tích rừng bị ảnh hưởng đã được chuyển đổi kịp thời, đúng quy định phục vụ mặt bằng dự án...

Công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An.

Bài học kinh nghiệm thứ ba là phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá; phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện dự án.

Tỉnh Nghệ An đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo về bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án; phân công bộ phận thường trực dự án, duy trì cơ chế thông tin hàng ngày, hàng tuần. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ triển khai dự án; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn triển khai công trình. Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận, nhất là chủ đầu tư, nhà thầu để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An.

Đã huy động trên 70% máy thi công các loại; 90% lao động phổ thông; 100% khối lượng vật liệu xây dựng tại địa phương tham gia dự án; huy động gần 5.000 lượt người dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội, đoàn viên, thanh niên đóng góp hàng chục ngàn ngày công thực hiện hỗ trợ giải phóng mặt bằng, di dời vật kiến trúc, vận chuyển vật liệu, kéo dây... góp phần vào thành công của dự án.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 hỗ trợ kéo dây dự án đường dây 500kV mạch 3.

“Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Điện để hoàn thành các công việc còn lại của dự án, ổn định đời sống, sản xuất của người dân, bảo vệ an toàn công trình, phát triển nguồn điện, lưới điện theo quy hoạch để phát huy hiệu quả dự án trên địa bàn tỉnh”, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định.

