Xã hội Bài 2: Tấm lòng vì dân Với tấm lòng vì cộng đồng, nhiều đảng viên trẻ trên quê hương Nam Đàn đã mạnh dạn và sáng tạo trong việc xây dựng các mô hình sản xuất để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Mặt khác, nhiều đảng viên cũng tích cực kết nối với các nhà hảo tâm để giúp đỡ nhiều mảnh đời vượt qua nghịch cảnh. ảnh anh đức 2

Với tấm lòng vì cộng đồng, nhiều đảng viên trẻ trên quê hương Nam Đàn đã mạnh dạn và sáng tạo trong việc xây dựng các mô hình sản xuất để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Mặt khác, nhiều đảng viên cũng tích cực kết nối với các nhà hảo tâm để giúp đỡ nhiều mảnh đời vượt qua nghịch cảnh.

Cầu nối chuyển giao khoa học kỹ thuật

Trên cánh đồng Cồn Sung của xóm 5, xã Nam Thanh, 2ha bí xanh trĩu quả của đảng viên trẻ Lê Lưu Thắng trải dài một màu xanh mướt mát. Anh là số ít Giám đốc Hợp tác xã 9X được đón nhận Bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong năm 2022 vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương sáng trong phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm giàu trong giai đoạn hiện nay.

Mô hình trồng bí xanh hữu cơ của đảng viên trẻ Lê Lưu Thắng trên cánh đồng Cồn Sung. Ảnh: Minh Quân

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, Lê Lưu Thắng cho biết, từ bỏ công việc thu nhập ổn định ở thủ đô Hà Nội, năm 2018 anh trở về quê hương khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn. Với kinh nghiệm hơn 1 năm làm việc ở Israel và 2 năm công tác trong lĩnh vực chăm sóc cây trồng ở Hà Nội, anh Thắng khởi nghiệp bắt đầu bằng trồng vườn. Để thực hiện ý tưởng này, anh không ngần ngại thuê lại những mảnh đất không canh tác hoặc mùa vụ không trồng đến để xây dựng lên các cánh đồng bí xanh. Với tính toán đã làm nông nghiệp thì không thể thu hồi vốn nhanh, anh chọn giải pháp trồng các loại rau màu ngắn ngày kết hợp chăn nuôi để tận dụng các phế phẩm từ nông nghiệp xây dựng nên mô hình khép kín.

Lê Lưu Thắng tự sản xuất phân hữu cơ vi sinh tại mô hình của mình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tháng 8/2020, anh thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất và chế biến nông sản xanh Đá Hàn. Hợp tác xã đã triển khai xây dựng thành công hệ thống ủ phân hữu cơ vi sinh và trồng gần 2ha bí xanh tại xã Nam Thanh, hằng năm xuất ra thị trường hơn 60 tấn phân bón cùng 70 tấn rau, củ, quả sạch và an toàn, phục vụ người tiêu dùng thị trường Nghệ An, Hà Nội. Anh cũng đã tiến hành thực hiện các quy trình, nhà xưởng sản xuất và ủ phân hữu cơ vi sinh theo công thức, tiêu chuẩn của Trung tâm Ứng dụng khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An.

Với nguyên liệu sẵn có từ các trang trại chăn nuôi của địa phương cùng với ứng dụng các vi sinh vật bản địa vào trong quá trình sản xuất, đến cuối năm 2021, phân bón hữu cơ vi sinh bắt đầu tiếp cận vào thị trường, mang về tổng doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đầu năm 2024, anh tiếp tục phối hợp với các đảng viên trẻ khác xây dựng mô hình trồng bí theo hướng hữu cơ trên diện tích 7ha tại huyện Yên Thành.

Từ kinh nghiệm của mình, Lê Lưu Thắng vừa tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân trên địa bàn xã, vừa chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng hành cùng họ xây dựng mô hình. Ảnh: Minh Quân

Từ thành công của mình, Lê Lưu Thắng đã trở thành cầu nối quan trọng trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhiều thanh niên trẻ và người dân trên địa bàn. Mô hình sản xuất tại xã Nam Thanh của anh không chỉ tạo công ăn việc làm cho 3 lao động thường xuyên, mà còn giúp họ tiếp cận với những tiến bộ mới trong nông nghiệp. Cùng đó, mô hình tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành cũng đã mang lại việc làm cho 14 lao động địa phương, với mức thu nhập ổn định trên 6 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, những người lao động còn được hướng dẫn về các kỹ thuật canh tác nông nghiệp sạch, từ đó giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Một ví dụ điển hình là chị Đinh Thị Lý (SN 1979) ở xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. Không chỉ tham gia làm việc tại mô hình của Lê Lưu Thắng, chị Lý còn nhận được sự hướng dẫn tận tình từ anh trong việc canh tác trên diện tích gần 2 sào trồng bí và rau xanh của gia đình.

Đảng viên trẻ Lê Lưu Thắng, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. Clip: P.V

Không chỉ dừng lại ở việc tạo việc làm, Lê Lưu Thắng còn liên kết với các hộ dân để cung ứng giống, phân bón và trở thành cầu nối cho đầu ra của sản phẩm. Nhờ đó, người dân không chỉ yên tâm về chất lượng sản phẩm mà còn không phải lo lắng về vấn đề tiêu thụ. Những nỗ lực của anh đã góp phần thay đổi nhiều diện tích ruộng canh tác không hiệu quả trở thành “mảnh đất vàng” trong chuỗi giá trị sản xuất, từ đó, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong sản xuất. Với những đóng góp cho sự phát triển của địa phương, Lê Lưu Thắng vinh dự là một trong những đại diện thanh niên nông thôn tiêu biểu của tỉnh Nghệ An được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2022 cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

Anh Lê Lưu Thắng vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2022. Ảnh tư liệu: Nhân vật cung cấp

Theo thông tin của Huyện đoàn Nam Đàn, hiện nay trên địa bàn huyện có 150 mô hình kinh tế của thanh niên trên địa bàn, trong đó có nhiều mô hình của các đảng viên trẻ. Không những đem lại thu nhập cho bản thân, cho gia đình, các mô hình còn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, đồng thời khơi dậy niềm đam mê, tinh thần quyết tâm phát triển kinh tế đoàn viên, thanh niên để nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cùng nỗ lực xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

Những ngày qua, bà con xã Nam Kim (Nam Đàn) ai cũng mừng cho chị Nguyễn Thị Nga (SN 1982) khi chị đã được các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 200 triệu đồng để điều trị bệnh. Trong đó, người đứng ra kêu gọi, vận động số tiền này để hỗ trợ chị chính là đảng viên trẻ sinh năm 1993, Hà Thị Hằng – Bí thư Đoàn xã Nam Kim.

Bí thư Đoàn xã Nam Kim Hà Thị Hằng là người đã vận động được hơn 200 triệu đồng hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Nga (SN 1982). Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong căn nhà tình nghĩa được các cấp hội phụ nữ và các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng vào năm 2011, chị Nguyễn Thị Nga cho biết, mình mồ côi bố từ năm 2 tuổi. Sau này khi lập gia đình, lúc chị đang mang thai con trai đầu lòng được 3 tháng thì chồng chị lại ra đi đột ngột trong một tai nạn. Sau khi chồng mất, chị không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Nhiều năm trôi qua, chị vừa làm ruộng, bốc gạch thuê để nuôi mẹ già gần 80 tuổi và con trai. Vất vả cũng dần tan biến khi con trai chị năm nay đã học lớp 11, là một cậu bé ngoan và biết đỡ đần mẹ trong nhiều việc. Thế rồi, đầu năm 2024, sau một thời gian dài đau ốm, chị đi khám và được bác sĩ thông báo rằng mình bị ung thư máu. Để xạ trị, cần số tiền quá lớn, trong khi gia đình lại chẳng có tài sản nào đáng giá. Lúc đó, chị đã rơi vào tuyệt vọng.

Biết được hoàn cảnh của chị, Bí thư Đoàn xã Nam Kim - Hà Thị Hằng đã trực tiếp vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm. Với uy tín và sự minh bạch của mình trong quá trình thiện nguyện, sau thời gian ngắn đăng lời kêu gọi, đã có 830 người ủng hộ với số tiền hơn 202 triệu đồng. Số tiền này ngay lập tức được chị trao cho gia đình chị Nga để chị ra Hà Nội điều trị bệnh.

Hà Thị Hằng luôn quan tâm, động viên và trở thành cầu nối cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Kim. Ảnh: Minh Quân

Trước đó, Hà Thị Hằng cũng đã kêu gọi được hơn 86 triệu đồng để hỗ trợ chị Phạm Thị Thìn (SN 1976) – người phụ nữ có hoàn cảnh khá éo le khi chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con thì người con trai đầu lòng lại ra đi sau một tai nạn đầu năm 2024. Hai người con trai còn lại của chị đều bị bệnh máu trắng. Hoàn cảnh đó khiến chị kiệt quệ cả về vật chất và tinh thần. Nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của chị trong khi nhà ở đã xuống cấp nhiều, chị Hằng đã ngay lập tức đứng ra vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm để kịp thời hỗ trợ gia đình.

Đó chỉ là 2 trong hàng chục hoàn cảnh mà Hà Thị Hằng đã kêu gọi hỗ trợ trong những năm qua. Được biết, Hà Thị Hằng có một tài khoản dành riêng để làm công tác thiện nguyện, tài khoản ấy luôn nằm ở mức 0 đồng. Do vậy, khi các nhà hảo tâm quyên góp, ngân hàng sẽ dễ dàng sao kê lại toàn bộ số tiền ủng hộ để chị công khai minh bạch cho mọi người tra cứu. Nếu như lần đầu tiên kêu gọi ủng hộ cho người dân khó khăn trên địa bàn vào năm 2017 chỉ được 3 triệu đồng thì nay, số tiền mỗi lần kêu gọi đều lớn dần theo thời gian.

Hà Thị Hằng đã vận động được hơn 86 triệu đồng để hỗ trợ cho chị Phạm Thị Thìn (SN 1976) - người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Kim để tu sửa lại nhà ở. Ảnh tư liệu Nhân vật cung cấp

Hà Thị Hằng trải lòng: “Em được kết nạp Đảng vào năm 2014 khi còn là sinh viên của Trường Đại học Vinh. Thời điểm đó, thầy giáo dẫn dắt em vào Đảng là một người thầy vô cùng đáng quý. Thầy đã hỗ trợ em và các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khác trong trường một cách đầy tận tâm. Chính tấm lòng của thầy đã khiến em vô cùng xúc động. Em đã tự hứa với lòng mình rằng bản thân sẽ cố gắng làm thật nhiều điều có ích để giúp đỡ mọi người. Sau khi ra trường và về công tác tại địa phương, năm 2017 em được nắm giữ vị trí là Bí thư Đoàn xã và đó là cơ hội để em có điều kiện tổ chức các hoạt động thiện nguyện, vận động và kết nối các nguồn lực để giúp đỡ những người dân khó khăn. Nhìn những người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời, lòng em vô cùng ấm áp”.

Bên cạnh công tác thiện nguyện, trong thời gian công tác của mình, Hà Thị Hằng đã được Đảng ủy tặng Giấy khen trong thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018; UBND huyện Nam Đàn tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2018, 2020, 2023 cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Tỉnh đoàn, Huyện đoàn. Những nỗ lực của Hằng đã truyền cảm hứng cho nhiều đảng viên trẻ trên quê Bác, để từ đó góp sức mình vào sự phát triển toàn diện của quê hương.