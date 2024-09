Nghệ An cuối tuần

Thời sự Bài cuối: Dân vận để thành công Dự án Đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành là một kỳ tích. Kỳ tích đó thể hiện sức mạnh của trí tuệ Việt Nam, tinh thần đổi mới, sáng tạo và đoàn kết của Việt Nam. Kỳ tích đó không chỉ được tạo nên bởi những gian khổ của hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành Điện mà còn đến từ sự hy sinh lợi ích cá nhân của mỗi hộ dân, gia đình nơi dòng điện sáng đi qua. Kỳ tích đó còn mang dấu ấn của công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền.

Dấu ấn dân vận chính quyền

Trưa 27/7/2024, ngay khi nhận được thông tin xảy ra tranh chấp liên quan đến việc chậm trả kinh phí giữa các nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng xây lắp: Xây dựng phần móng trụ từ VT17 - VT29 thuộc gói thầu số 9; xây lắp đường dây từ VT17 đến VT30 của Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã trực tiếp tới hiện trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý.

Vi trí cột VT24, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai.

Có mặt tại các vị trí cột VT17, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu và VT24, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai - nơi một số nhóm người đã có hành vi trưng băng rôn đòi nhà thầu chính của dự án trả tiền, có nguy cơ cao cản trở thi công, chậm tiến độ của dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp nghe báo cáo từ đại diện các nhà thầu, tổ thi công; Ban Quản lý các công trình điện miền Trung; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 2 địa phương về các nội dung liên quan dẫn đến sự việc trên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các bên liên quan cần lấy đại cục làm trọng, nỗ lực giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề vướng mắc để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đồng thời, đề nghị các nhà thầu, Ban Quản lý Dự án thường xuyên phối hợp, thông tin đến cấp ủy, chính quyền các cấp để xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiên quyết yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ tối đa các nhà thầu trong việc thi công công trình; đảm bảo an ninh, trật tự mọi mặt, nhất là nắm chắc thông tin, vướng mắc, những phát sinh, biểu hiện, nguy cơ ảnh hưởng đến việc triển khai dự án để kịp thời giải quyết.

Ngay sau cuộc làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, các bên liên quan đã đạt được thỏa thuận, cùng bắt tay giải quyết các vướng mắc, nhờ đó tiến độ thi công đã đảm bảo kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã có nhiều chuyến thị sát, làm việc với Ban Thường vụ, lãnh đạo các địa phương và nhân dân nơi có đường dây đi qua. Ảnh: Thành Duy

Cũng liên quan đến triển khai Dự án Đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã có nhiều chuyến thị sát, làm việc với Ban Thường vụ, lãnh đạo các địa phương và nhân dân nơi có đường dây đi qua. Qua đó, truyền đạt tinh thần quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ để công trình đặc biệt này cán đích đúng kế hoạch.

Dự án Đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất cao giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; giữa cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đối với chủ đầu tư, đơn vị thi công. Những vướng mắc liên quan đến công tác GPMB, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận đều được hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An tiến hành từ khâu nhỏ nhất. Bên cạnh đó, các nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng, thiết thực của người dân bị ảnh hưởng đều được các cấp ủy, chính quyền phản hồi đến ngành Điện và những cơ quan liên quan. Bởi vậy, người dân đều cảm thấy thỏa đáng, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì dòng điện sáng của Tổ quốc.

Đồng chí Hoàng Thị Mai Phương – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Diễn Châu cho biết, trước khi công trình, dự án triển khai, Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiến hành công tác vận động, tuyên truyền. Đường dây 500kV mạch 3 đi qua huyện Diễn Châu dài 22,6 km; có 114 hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất, 84 hộ bị ảnh hưởng hành lang tuyến.

Theo Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Diễn Châu, sở dĩ dự án được thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ là nhờ vào công tác vận động, tuyên truyền của toàn bộ hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều trở thành tuyên truyền viên. Đặc biệt, thành công của dự án có dấu ấn rõ nét của công tác dân vận chính quyền. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy giao 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện giữ vai trò Trưởng ban Chỉ đạo dân vận chính quyền.

Đồng chí Phạm Văn Hào – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai.

Hay như việc vận động người dân ở thị xã Hoàng Mai đồng thuận trong thực hiện Dự án Đường dây 500kV mạch 3, đồng chí Phạm Văn Hào – Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh, ngay từ khi có chủ trương xây dựng, dự án được thông tin đầy đủ, kịp thời đến từng hộ dân. Mỗi thành viên của Hội đồng Bồi thường GPMB đồng thời là một người làm công tác dân vận. Phương châm hoạt động của Tổ công tác giải phóng mặt bằng và Hội đồng Bồi thường GPMB thị xã là không quản ngày đêm, hễ mắc ở đâu là tháo gỡ ở đó; lấy việc giải thích, vận động, khuyến khích người dân ủng hộ dự án làm nòng cốt. Các nguyện vọng chính đáng của dân được phản hồi nhanh và thỏa đáng. Đặc biệt hơn, liên quan đến công tác GPMB thực hiện các dự án trọng điểm, UBND thị xã Hoàng Mai đã tiến hành biểu dương, trao Giấy khen cho các cá nhân, hộ gia đình. “Chúng tôi khen thưởng người dân vì họ xứng đáng được tôn vinh, ghi nhận”, đồng chí Phạm Văn Hào nhấn mạnh.

Dự án Đường dây 500kV đoạn đi qua xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, thành công của các công trình, dự án trọng điểm quốc gia nói chung, Dự án Đường dây 500kV mạch 3 nói riêng đã thể hiện ý chí, sức mạnh của Việt Nam, trong đó, có dấu ấn quan trọng của công tác dân vận. Để thực hiện kêu gọi, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân hỗ trợ dự án, ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo. Đó là kêu gọi, vận động trên mạng xã hội, các kênh truyền thông xã hội số. Ban dân vận các huyện, xã, thôn đều có các nhóm tuyên truyền, vận động trên nền tảng xã hội. Cá biệt, có những trường hợp một gia đình nhưng có sự tham gia vận động, tuyên truyền của Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân… Tất cả đều hướng đến mục tiêu vì dòng điện của Tổ quốc.

Dân vận để lan tỏa

Dự án Đường dây 500kV đoạn qua Nghệ An cũng nhận được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cũng như sự chia sẻ, hỗ trợ của các địa phương và người dân nơi dự án đi qua. Đây cũng có thể xem là tính đột phá của công tác dân vận khi tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Các đơn vị tăng cường cho dự án tại Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Cụ thể, từ đầu tháng 6/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã huy động 1.500 kỹ sư, công nhân lành nghề từ 5 tổng công ty điện lực trên cả nước tiếp sức cho dự án trọng điểm này. Riêng Nghệ An được tăng cường gần 500 cán bộ, kỹ sư, người lao động. Đối với Công ty Điện lực Nghệ An, ngoài việc hỗ trợ bố trí đưa, đón, nơi ăn ở cho 38 đơn vị tăng cường, Công ty Điện lực Nghệ An đã huy động nhân lực, thành lập đội xung kích gần 30 người tham gia thi công trên các công trường.

Công nhân Tổng Công ty Xây lắp điện 4 tham gia thi công dự án tại Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Cùng thời điểm này, Trung ương Đoàn đã tổ chức phát động “Đợt thi đua cao điểm 30 ngày, đêm tình nguyện vượt nắng, thắng mưa tham gia hỗ trợ công trình đường dây 500kV mạch 3”. Ngay trong tháng 6, các tổ chức Đoàn trên địa bàn đã đồng loạt ra quân phối hợp với cơ quan điện lực, chính quyền địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng, chặt cây cối trong hành lang lưới điện.

Tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, hơn 100 đoàn viên, thanh niên đã phối hợp với các lực lượng xung kích, cùng tháo dỡ nhà ở, công trình phụ của 4 hộ dân nằm trong hành lang đường dây 500kV. Với phương châm “4 tại chỗ” và quan điểm “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn”, Tỉnh đoàn Nghệ An thành lập 74 đội hình thanh niên tình nguyện với 1.100 đoàn viên cùng đồng hành với ngành Điện.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân di dời tài sản, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ đã phủ khắp địa bàn 6 huyện, thị - nơi có công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đi qua. Tính đến tháng 6/2024, các đội tình nguyện đã hỗ trợ tháo dỡ 24/24 ngôi nhà, 41/41 chuồng trại, vật kiến trúc và tiến hành giải tỏa, phát quang chặt hạ hơn 35 ha, hơn 10.000 cây các loại ảnh hưởng đến hành lang tuyến đường 500kV mạch 3 và hoàn thành bàn giao công việc cho EVN. Tỉnh đoàn Nghệ An đã vượt đợt phát động của Trung đoàn gần 1 tuần.

Với khẩu hiệu hành động “Thần tốc, thần tốc hơn nữa”, Dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối bước vào giai đoạn nước rút. Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Nghệ An, lực lượng vũ trang Nghệ An tiếp tục được huy động để hỗ trợ thi công dự án. Gần 500 lượt cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ được chia thành nhiều đợt. Kịp thời có mặt tại 150 vị trí những khu vực bị chia cắt bởi đồi núi, địa hình khó khăn nhất. Cùng tham gia vận chuyển nguyên, vật liệu, hỗ trợ kéo dây, dọn dẹp trả lại mặt bằng hiện trường.

Lực lượng Vũ trang Nghệ An tham gia hỗ trợ thi công Dự án Đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Thành Chung

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Một số điểm không thể triển khai kéo bằng công nghệ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức kéo dây, vận chuyển, giải phóng một số mặt bằng. Mọi công việc đã hoàn thành cho thấy sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với công trình có khối lượng thi công lớn như vậy thì thời gian thi công phải kéo dài ít nhất từ 3 đến 4 năm mới hoàn thành, trong khi mục tiêu cấp bách của Chính phủ đề ra phải hoàn thành dự án trong thời gian 6 tháng gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, trở ngại về thời tiết, nhiều giai đoạn tưởng chừng như không thể hoàn thành được.

Thủ tướng Chính phủ cắt băng khánh thành dự án. Ảnh tư liệu

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: Thành Duy

Chính những chỉ đạo đột phá của Thủ tướng Chính phủ đã tạo nên những thành quả ấn tượng trong quá trình triển khai. Một công trình có khối lượng lớn nhưng có thời gian thi công kỷ lục. Dự án Đường dây 500kV mạch 3 đã tiến hành đóng điện sau hơn 8 tháng thi công với ý chí và tinh thần mãnh liệt của cả hệ thống chính trị sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải đường dây 500kV hiện hữu và nâng khả năng truyền tải hơn 2200MV hiện nay 500MV tương ứng với lượng điện thương phẩm, cung cấp thêm cho miền Bắc mỗi năm là trên 20 kWh; góp phần giải tỏa áp lực nguồn điện, đáp ứng nhu phát triển kinh tế của cả nước, trong đó có Nghệ An.

Đường dây 500kV mạch 3 chính thức đóng điện ngày 29/8. Ảnh: Thành Cường

Kỳ tích này không chỉ thể hiện ở những con số mà trên hết còn lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục vận dụng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các công trình, dự án lớn có thể vận dụng cho các công trình, dự án tiếp theo, tiếp tục công cuộc phát triển hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Qua đây, chúng ta có thể thấy không có gì là không thể, khi muốn làm chúng ta quyết tâm chung sức, đồng lòng đoàn kết là làm được, hỗ trợ hết sức vì lợi ích chung, như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh.