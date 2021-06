Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Sáng 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 5. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid -19, ngoài 2 điểm cầu tại trụ sở Tỉnh ủy, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 20 điểm cầu khác tại các huyện ủy, thị ủy. Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

ĐÁNH GIÁ CAO KẾT QUẢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,58%/kịch bản 7,61% (cùng kỳ năm 2020 tăng 2,97%).

Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,58%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,8% (riêng công nghiệp ước tăng 20,44%); khu vực dịch vụ ước tăng 5,74%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 4,62%. Tính đến ngày 18/6/2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 44 dự án, điều chỉnh 60 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 9.278,71 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 33% và vốn đăng ký tăng 2,5 lần.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Thành Duy Tại các điểm cầu hội nghị, ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng tình và đánh giá cao kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi, đề xuất một số nội dung liên quan đến các nhóm vấn đề: chế độ chính sách cho cán bộ; công tác phòng, chống dịch bệnh; triển khai các dự án; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường.



Trao đổi với hội nghị tại điểm cầu huyện Kỳ Sơn, đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn đề nghị quan tâm đẩy mạnh thi công tuyến đường Ta Đo - Khe Kiền; đặc biệt là ưu tiên đầu tư dự án kéo điện về thôn, bản vì trên địa bàn còn 78 bản chưa có điện lưới quốc gia cũng như quan tâm hỗ trợ các lực lượng bảo vệ biên giới.

Đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy Diễn Châu báo cáo một số nội dung chính về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn. Theo đó, huyện đã tập trung triển khai các giải pháp theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với dịch. Một số xã có đội ngũ cán bộ xã thuộc diện cách ly, huyện đã thành lập các đoàn công tác về trực tiếp hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Hội nghị nghe đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn phát biểu tại điểm cầu Huyện ủy Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy

THU HÚT, GIẢI PHÓNG, TIẾT KIỆM NGUỒN LỰC

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khái quát một số kết quả của tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Trước hết là các chỉ số, nhất là các chỉ số căn bản như: tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thu ngân sách, chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Nghệ An xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2019... đã phản ánh cục diện phát triển của tỉnh rất tốt.

Quá trình lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới về tư duy, cách tiếp cận, phương pháp nên mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 6 tháng đầu năm.

Trong đó thể hiện rõ nhất là gắn trách nhiệm người đứng đầu với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với những quan điểm, tư duy, phương châm triển khai công việc mới như: thực hiện thủ tục đúng, nhanh, hiệu quả; chất lượng tham mưu phải chuyển từ “giải thích, giải trình” sang “giải pháp, giải quyết”. Cùng với đó, đầu tư công, cũng như các lĩnh vực đều thực hiện theo quan điểm trọng tâm, trọng điểm, chọn việc để làm, gắn với nguồn lực, không dàn trải, không ôm đồm.

Nghệ An đã bình tĩnh, đồng bộ, thống nhất từ quan điểm của cấp ủy, triển khai, chỉ đạo, điều hành của UBND và vận hành của ban chỉ đạo từ tỉnh đến các cấp nên đến nay, tỉnh đã kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tương đối ổn. Dịp này, người đứng đầu Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao các ngành: Y tế, Công an, Quân sự, Biên phòng, các địa phương, đơn vị, Nhân dân, cán bộ, công nhân viên toàn tỉnh đã triển khai công việc bất kể ngày đêm, thời tiết nắng nóng để khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy Trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An đã tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công về tất cả các phương diện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được thực hiện tốt.



Nhìn vào kết quả trên, Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với đánh giá của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, là hệ thống chính trị tỉnh đang vận hành tương đối tốt. Tinh thần thống nhất, đoàn kết được đề cao và thực hiện tương đối tốt từ trên xuống dưới. Những kết quả tích cực và đáng phấn khởi trên cũng góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh công việc đầu tiên, cần kíp và cấp bách hiện nay là tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Phạm Thế Tùng tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 28/6, tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Nhấn mạnh đây là phép thử cho điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; luôn trong tâm thế sẵn sàng, chuẩn bị, khi tình huống xuất hiện thì kích hoạt kịch ban chỉ đạo, điều hành để chiến thắng dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân trên tinh thần: Kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, dựa vào sức dân.

Mặt khác, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu, dựa trên tình hình thực tiễn, địa phương cần tính toán, cân nhắc một cách tỉnh táo, hợp lý để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Đặc biệt, dù gặp khó khăn do tác động của dịch Covid -19 song tỉnh sẽ không điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm nay, mà tập trung rà soát, đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện với phương châm: “Đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” và “kiên trì, kiên định và kiên quyết”.

Cùng với đó phải tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải phóng, tiết kiệm nguồn lực để phát triển; chăm lo cho công tác giáo dục, y tế; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đề xuất, kiến nghị của các địa phương sẽ giao cho Ban Cán sự UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khối Đảng, đoàn thể báo cáo giải trình cụ thể.