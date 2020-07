Bạn gái Quang Hải bức xúc, dọa mời luật sư khi bị anti-fan buông lời xúc phạm

Mới đây, bạn gái Quang Hải có hành động "dằn mặt" anti-fan sau nhiều ngày giữ im lặng. Cụ thể, khi một khán giả để lại bình luận xúc phạm thì Huỳnh Anh tỏ thái độ bức xúc và có hành động đáp trả.

Bạn gái Quang Hải viết: "Nghe ai nói vậy bạn? Bạn ăn nói cẩn thận nhé! Cần mình mời luật sư không? Con gái đừng ác mồm, ác miệng với nhau như vậy!". Hiện tại, dòng bình luận xúc phạm Huỳnh Anh được cho là đã "bốc hơi" khỏi trang cá nhân của cô. Đây cũng là hành động của bạn gái Quang Hải sau chuỗi ngày bạn trai vướng ồn ào lộ loạt tin nhắn nhạy cảm bị một bộ phận dân mạng công kích, bình luận không hay.

Trước đó, Quang Hải - Huỳnh Anh công khai hẹn hò. Yêu người nổi tiếng là áp lực không nhỏ đối với Huỳnh Anh bởi cô không ngừng bị dân mạng đem ra so sánh với Nhật Lê - tình cũ Quang Hải cả về nhan sắc lẫn tài năng. "Sóng gió" liên tiếp xảy đến với cặp đôi. Đỉnh điểm nhất là sự việc nam cầu thủ bị hacker chiếm tài khoản facebook cá nhân và công khai loạt tin nhắn nhạy cảm.

Huỳnh Anh cổ vũ Quang Hải giữa ồn ào lộ tin nhắn nhạy cảm.

Giữa scandal của Quang Hải, dân mạng khuyên Huỳnh Anh nên chấm dứt mối quan hệ yêu đương với nam cầu thủ. Tuy nhiên, cô nàng quyết định giữ im lặng. Ít ngày sau, Huỳnh Anh chủ động đăng tải bức ảnh Quang Hải trên sân cỏ cùng dòng trạng thái tâm trạng bằng tiếng Anh: "What type of girl would I be, if I was to leave when you need me most". (Tạm dịch: Em sẽ thành kiểu con gái như thế nào nếu em đi khi anh cần em nhất?). Dù không nhắc trực tiếp đến scandal của Quang Hải nhưng hành động của Huỳnh Anh ngầm khẳng định cô bỏ qua ồn ào và vẫn ở bên bạn trai.