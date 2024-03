Bàn giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông ở cấp Tiểu học

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 29/3, tại thành phố Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Toyota Việt Nam tổ chức Hội thảo "Đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học".

Cùng dự có ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia. Tham dự Hội thảo có các đại diện lãnh đạo, giáo viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Hội thảo là một trong những nội dung nhằm thực hiện “Chương trình phối hợp nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông” đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, tạo nền tảng cho văn hoá giao thông ngay từ trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ con người trước hiểm họa khôn lường của tai nạn giao thông. Đối với học sinh Tiểu học, giáo dục về an toàn giao thông cho các em tốt sẽ là nền tảng để giảm thiểu tai nạn giao thông. Những kiến thức về kỹ năng tham gia giao thông an toàn sẽ trở thành nét đẹp “Văn hóa giao thông” cho mọi người.

Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến học sinh diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tình trạng học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đi học bằng phương tiện xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; học sinh điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe diễn ra khá phổ biến, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà

Thực tế này đòi hỏi cần phải tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các nhà trường, nhất là ở bậc Tiểu học. Để công tác này ngày càng tốt hơn cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện giữa các bên liên quan và cần có nhận thức nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa ở từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và từng gia đình.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân báo cáo kết quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 4 khu vực trường học ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang; các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thảo cũng đã tập trung tham luận các nội dung: Giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh tiểu học, đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông, một số biện pháp tích hợp giáo dục an toàn giao thông trong môn học tiếng Anh ở trường tiểu học…

Các tham luận đã nêu lên thực trạng cũng như chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp dạy học hay để công tác giáo dục an toàn giao thông trong các nhà trường đạt hiệu quả tốt hơn.

Một tiết thực hành về các hoạt động giáo dục an toàn giao thông của trường tiểu học ở Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Các ý kiến được đề xuất, trao đổi tại hội thảo sẽ là căn cứ để các cơ quan chức năng ban hành những chế tài xử lý phù hợp, có giải pháp kiểm tra, giám sát kịp thời, ngăn chặn tai nạn giao thông ở đối tượng học sinh.