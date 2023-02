Bàn giao 10 ngôi nhà tình nghĩa cho người dân xã biên giới Na Ngoi (Kỳ Sơn)

(Baonghean.vn) - Ngày 22/2, tại xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, 10 ngôi nhà tình nghĩa đã được trao cho 10 hộ nghèo trên địa bàn xã.

Mang niềm vui đến với người nghèo

Đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc BAC A BANK hứa trao tặng bà con, trong chuyến công tác của bà đến Na Ngoi cách đây gần một năm.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ năm 2023-2025, Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á sẽ thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt hỗ trợ 15 tỷ đồng để xây dựng 300 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



10 ngôi nhà tình nghĩa dành tặng 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lần này, là một trong những hoạt động của doanh nghiệp trên hành trình ý nghĩa đó. Dự án có tổng trị giá 600 triệu đồng, triển khai từ tháng 7/2022, với mục tiêu hỗ trợ xây mới cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Na Ngoi. Sau một thời gian khẩn trương xây dựng, ngày 22/2, Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á và huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà cho các gia đình tiếp nhận đưa vào sử dụng.

Nhà đông con, sống nơi miền núi cao, thu nhập, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, chỉ riêng việc lo cho các con ăn học đã quá vất vả với gia đình ông Mùa Bá Vừ, bản Phù Quặc 1. Và việc có một ngôi nhà mới là mơ ước quá xa vời.

Được doanh nghiệp trao tặng căn nhà khang trang, vững chãi, ông Mùa Bá Vừ xúc động: Từ nay, gia đình không còn phải nơm nớp mỗi khi mưa gió, nhà có rồi, giờ chỉ yên tâm làm ăn, nuôi con học. Cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm”.

Là huyện miền núi cao của tỉnh, Nghệ An có 27 xã biên giới thì riêng huyện Kỳ Sơn là 11 xã. Ông Vi Văn Hoè, Bí thư Huyện uỷ Kỳ Sơn cho biết: Đến nay, trên địa bàn vẫn còn 54,36% hộ nghèo. Những năm qua, từ tấm lòng thiện nguyện của người dân, doanh nghiệp, nhiều gia đình hộ nghèo đã được sống trong những căn nhà kiên cố. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 1.000 ngôi nhà của người dân cần được tu sửa, làm mới, và cùng nỗ lực của bà con, của địa phương, thì sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là vô cùng quý giá và cần thiết.

“Thời gian qua, Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt luôn là những đơn vị đi đầu, đóng góp thiết thực không chỉ xoá nhà tạm, nhà dột nát, trao tặng bà con nghèo những căn nhà mới, mà còn góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, đóng góp vào an sinh xã hội trên địa bàn, tạo thêm sinh kế và thu nhập người dân”, Bí thư Huyện uỷ Kỳ Sơn xúc động.

Trước đó, ngay trong những khó khăn bộn bề của huyện miền núi cao Kỳ Sơn sau trận lũ quét kinh hoàng cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022, Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt cũng đã kịp thời trao tặng người dân vùng lũ quét Tà Cạ và một phần thị trấn Mường Xén 11 căn nhà cùng nhiều phần quà ý nghĩa.

Trân trọng những tấm lòng vì người nghèo đó, thời gian qua, huyện Kỳ Sơn luôn chỉ đạo các xã, các thôn bản cùng hết sức chung tay, góp công, góp sức để nhanh chóng có thêm những ngôi nhà mới kiên cố và vững chãi.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: Thực hiện những nghĩa cử này, chúng tôi mong muốn chia sẻ một phần những khó khăn của chính quyền địa phương nơi địa bàn còn nhiều khó khăn huyện Kỳ Sơn. Cũng tin rằng ngày hôm nay, khi người dân được nhận ngôi nhà mới của mình thì những công trình này sẽ góp phần mang lại cho bà con cuộc sống ổn định hơn, tốt đẹp hơn.

Lan tỏa hạnh phúc đích thực tới cộng đồng

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, phát huy truyền thống tương thân tương ái, vì cộng đồng, nhiều năm qua, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á thông qua Qũy Vì tầm vóc Việt đã luôn chú trọng tới các hoạt động thiện nguyện, nhân ái, đặc biệt là đóng góp, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội.

Theo đó, thông qua Qũy Vì tầm vóc Việt, hàng ngàn ngôi nhà Đại đoàn kết, hàng trăm công trình dân sinh đã được xây dựng; nhiều chương trình ý nghĩa được doanh nghiệp triển khai như Chương trình Tết vì người nghèo, trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn..., nhằm lan tỏa hạnh phúc đích thực tới cộng đồng.

Ngày 4/2/2023 vừa qua, tại Lễ Phát động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An. Tiếp đó, tại cuộc gặp mặt doanh nhân người Nghệ An tại Hà Nội sáng 18/2/2023, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt tiếp tục ủng hộ thêm 5 tỷ đồng để xây dựng nhà cho người nghèo tỉnh Nghệ An.

Những hoạt động xã hội cụ thể, thiết thực được thực hiện một cách bài bản, kiên trì trong nhiều năm qua, bên cạnh thể hiện trách nhiệm với cộng đồng nhằm phát triển bền vững của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Tập đoàn TH; còn phần nào thể hiện được chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là không tối đa hóa lợi nhuận mà tối đa hóa các lợi ích, vì sự phát triển bền vững và vì cộng đồng.