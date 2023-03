Bàn giao 4 cơ sở Đảng, Đoàn về Đảng bộ, tổ chức Đoàn của BIDV Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 17/3, tại TP Vinh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và Đảng ủy Ngân hàng BIDV Việt Nam tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn của 4 đơn vị: Chi nhánh BIDV Nghệ An, BIDV Phủ Quỳ, BIDV Phủ Diễn và BIDV Thành Vinh

Tới dự về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An...

Về phía Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có đồng chí Hoàng Viết Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BIDV Việt Nam; đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo các phòng, ban BIDV Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/03/2022 về tổ chức đảng trong tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, và Quyết định số 1160-QĐ/ĐUK ngày 01/03/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thành lập Đảng bộ toàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Đảng ủy BIDV đã thành lập Tổ công tác để phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai công tác bàn giao, tiếp nhận các tổ chức Đảng và các tổ chức cơ sở Đoàn của 4 Đảng bộ, Chi đoàn BIDV Chi nhánh Nghệ An, Phủ Diễn, Thành Vinh và Phủ Quỳ về trực thuộc Đảng bộ, Đoàn thanh niên BIDV (số lượng đảng viên của 4 Đảng bộ các Chi nhánh là 303 đảng viên và tổ chức Đoàn là 251 đoàn viên).

Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An và sự hỗ trợ tích cực của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Tổ công tác đã hoàn thành việc rà soát, đối chiếu hồ sơ đảng viên, đoàn viên của 4 Đảng bộ, Chi đoàn BIDV Chi nhánh Nghệ An, Phủ Diễn, Thành Vinh và Phủ Quỳ đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, Đoàn.

Với việc thành lập Đảng bộ toàn ngân hàng, BIDV sẽ tiếp nhận thêm 119 tổ chức đảng trực thuộc. Theo đó, sau khi tiếp nhận BIDV sẽ có 246 tổ chức đảng trực thuộc và 10.800 đảng viên, tăng 2,2 lần số lượng đảng viên so với hiện nay.

Trong quá trình hoạt động, 4 Đảng bộ và 4 tổ chức Đoàn luôn nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. 4 Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An có quy mô hoạt động năm 2022 đạt hơn 78.000 tỷ, chiếm khoảng 11% tổng quy mô tín dụng và huy động trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, 4 Đảng bộ và tổ chức Đoàn luôn tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, tự nguyện và vận động cán bộ nhân viên đóng góp ủng hộ chia sẻ với cộng đồng thông qua các hoạt động ủng hộ đồng bào gặp thiên tai bão lụt, ủng hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam, xây dựng nhà tình nghĩa. Tại Nghệ An, đã đóng góp tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Viết Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BIDV Việt Nam đã cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của tỉnh Nghệ An, BIDV đã hoàn thành việc rà soát, đối chiếu hồ sơ của 4 Đảng bộ và 4 tổ chức Đoàn BIDV các Chi nhánh Nghệ An, Phủ Diễn, Thành Vinh và Phủ Quỳ đảm bảo theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, BIDV cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương, tập trung huy động tốt nguồn vốn, mở rộng đầu tư vốn tín dụng cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là cho các lĩnh vực ưu tiên đầu tư tại từng thời kỳ, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân địa phương; Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động khác hướng đến cộng đồng, để qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã ghi nhận sự đóng góp tích cực, hiệu quả của 4 Chi nhánh BIDV trên địa bàn tỉnh và nhấn mạnh: Mặc dù chuyển về trực thuộc Đảng ủy, Đoàn BIDV Việt Nam, nhưng hoạt động của các đơn vị vẫn gắn với địa phương và trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với các hoạt động của tỉnh, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội và không ngừng phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng vững mạnh...

Thay mặt 4 Đảng bộ và tổ chức Đoàn BIDV tại địa bàn Nghệ An, ông Trần Minh Tính - Giám đốc BIDV Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng hành cùng địa phương, bám sát định hướng quy hoạch, chiến lược của tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng chiến lược kinh doanh của BIDV trên địa bàn phù hợp, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chất lượng cao cho các doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhờ nguồn, quan tâm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, nâng cao uy tín hình ảnh, thương hiệu BIDV trên địa bàn..