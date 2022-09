Bản không dám ngủ đêm

Cả hai tuần nay không đêm nào dân bản ngủ được. Trời vẫn mưa về đêm, bà con ta sợ lỡ nhắm mắt ngủ quên một cái thì lũ về không kịp chạy.

Số là từ đầu tháng 9, sau một đợt mưa lớn, xuất hiện một vết nứt thật to chạy quanh bản. Bùn đất từ trên núi đã vùi lấp mất mấy ngôi nhà ở bản. Cả bản níu nhau chạy khỏi nhà trong đêm tối. May thật may là không có ai bị thương.

Thực tình vết nứt chạy vắt ngang bản đã xuất hiện từ cách đây vài năm. Tuy nhiên, lúc đó vết nứt chỉ bé lọt đầu đũa thôi, không như hiện nay, vết nứt có chỗ rộng cả vài gang tay.

Vì mưa lũ thì không hẹn trước nên chẳng ai nghĩ chuẩn bị khu vực tái định cư cho bà con. Bởi vậy, sau khi xảy ra sự cố bà con phải tự dựng lán tạm bên vệ đường, cuộc sống sinh hoạt rất bấp bênh.