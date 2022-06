Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7

(Baonghean.vn) - Sáng 30/6, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Mở đầu phiên thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra nội dung dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2022-2025.

Cho ý kiến, các đại biểu thống nhất thông qua đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2022-2025.

Đối với nội dung Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo khoản 3, Điều 20, Luật Lâm nghiệp để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ý kiến các đại biểu khẳng định sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện chính sách thu hút đầu tư, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thực tiễn phát sinh trong quá trình khai thác các công trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh là hết sức cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên thẩm tra, các đại biểu cho ý kiến về nội dung Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu cho ý kiến về các nội dung: Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Thành Sơn đi Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở (mới) Sở Tài nguyên và Môi trường. Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới đoạn nối từ đường Hồ Chí Minh đến cầu Sướn lên mốc 10, đường tuần tra biên giới huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Cũng tại phiên họp, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đồng tình, nhất trí sự cần thiết ban hành các tờ trình, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Đây là những nghị quyết có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ căn cứ pháp lý, thông tin, số liệu trong các dự thảo tờ trình, nghị quyết đảm bảo tính thống nhất.

Đối với nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, rừng sang thực hiện các dự án cần tiếp tục rà soát, khảo sát, đảm bảo đủ căn cứ pháp lý, hồ sơ và phù hợp thực tế mới quyết định đưa vào trình tại kỳ họp.

Vì vậy, đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, điều chỉnh và bổ sung nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết để đảm bảo hoàn chỉnh trước khi trình ra Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII xem xét, quyết định./.