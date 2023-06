Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Chiều 15/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.