Bán phụ nữ sang xứ người, chị em họ cùng vào tù

(Baonghean.vn) - Để có tiền tiêu xài, chị em họ Vân và Ngọc bàn với nhau đưa chị H. sang Trung Quốc bán. Nạn nhân sau 5 năm bị lừa bán đã bỏ trốn về nước, làm đơn tố cáo các đối tượng lên cơ quan chức năng.

Ngày 13/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo gồm: Lê Thị Ngọc (SN 1988), trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn; Kha Thị Vân (SN 1982), trú xã Nga My, huyện Tương Dương; Lô Văn Cầu (SN 1981) trú xã Xiêng My, huyện Tương Dương cùng về tội “Mua bán người”.

Kha Thị Vân là chị họ của Lê Thị Ngọc lấy chồng, sinh sống ở Trung Quốc. Để có tiền tiêu xài, tháng 5/2016, hai bên gọi điện thống nhất việc đưa người sang Trung Quốc bán lấy chồng, Vân hứa nếu bán được sẽ trả 30 triệu đồng/nạn nhân.

Khoảng 10 ngày sau, Ngọc gặp Xơn (không rõ lai lịch, địa chỉ) nhờ giới thiệu người có nhu cầu đi làm công ty tại TP Vinh. Sau đó, Xơn giới thiệu chị Hoa Thị H. (SN 1996, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) cho Ngọc. Để nạn nhân tin, Ngọc nói với chị H. đi làm công ty nhưng thực chất là lừa sang Trung Quốc.

Sau đó, Ngọc liên lạc với Lô Văn Cầu (là cậu ruột của Vân, chú ruột của Ngọc) về việc bán chị H. sang Trung Quốc, hứa trả công 10 triệu đồng. Cầu đồng ý nên đã cấu kết với Ngọc đưa chị H. cùng con gái nhỏ ra Quảng Ninh rồi giao cho một người đàn ông không quen biết.

3 ngày sau, Vân ở bên Trung Quốc đã đón mẹ con chị H. về nhà mình ở. Khoảng 1 tháng sau, Vân nhờ người bán chị H. cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá 190 triệu đồng.

Tuy nhiên, người này chỉ đưa lại cho Vân hơn 31 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này Vân được hưởng lợi 1,5 triệu đồng, Ngọc hưởng lợi 11 triệu đồng, Cầu hưởng lợi 10 triệu đồng, Xơn bỏ túi 9 triệu đồng.

Về phần nạn nhân, chị H. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ đến tháng 5/2021 thì ôm con bỏ trốn về Việt Nam. Ngày 9/3/2022 nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi mua bán người của các đối tượng lên cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo thừa nhận vì hám lợi nên đã bàn bạc, thống nhất đưa chị H. sang Trung Quốc.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Kha Thị Vân 5 năm tù; bị cáo Lê Thị Ngọc 4 năm tù; bị cáo Lô Văn Cầu 3 năm 6 tháng tù về tội Mua bán người. Về dân sự, buộc 3 bị cáo phải liên đới bồi thường 80 triệu cho bị hại.

Đối với Xơn do ngay từ đầu người này không biết chị H. bị đưa sang Trung Quốc nên không có căn cứ để xem xét, xử lý.