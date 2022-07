Ban Quản lý Di tích Nghệ An kỷ niệm 20 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã làm tốt vai trò tham mưu cho Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An triển khai các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh… Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Doanh nhân tỉnh Bình Định; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh.

Ban Quản lý Di tích Nghệ An được thành lập vào tháng 4/2002 với tên gọi ban đầu là Ban quản lý Di tích và Danh thắng Nghệ An. Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã làm tốt vai trò tham mưu cho Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An triển khai các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại tất cả các di tích, danh thắng, di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về việc phê duyệt danh mục kiểm kê di tích, danh thắng, di sản văn hoá phi vật thể; phân cấp quản lý; ban hành một số cơ chế, chính sách về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể.

Hàng năm, Ban Quản lý Di tích Nghệ An thực hiện tham mưu khảo sát, lập hồ sơ xếp hạng cho 10-15 di tích. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 471 di tích được xếp hạng trên tổng số 2.602 di tích đã được kiểm kê. Ban từng bước khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu các tư liệu liên quan làm cơ sở phối hợp, hướng dẫn các địa phương phục dựng lại các lễ hội vừa đảm bảo tính truyền thống vừa thích ứng với hoàn cảnh và điều kiện hiện tại.

Thời gian qua, Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã tham mưu, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc trùng tu, tôn tạo, phục dựng cho hàng trăm di tích trên địa bàn tỉnh. Tính riêng từ năm 2010 đến nay, Ban đã tiến hành tu sửa cấp thiết cho 182 di tích đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản Văn hoá.

Từ năm 2015, Ban đã triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tư liệu và đạt được nhiều kết quả khả quan với số lượng lớn tài liệu Hán - Nôm, tài liệu kiểm kê, hồ sơ xếp hạng di tích… được số hoá; bước đầu xây dựng bản đồ di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xác định toạ độ GPS, cập nhật đường đi và thông tin khái quát về di tích đối với 21 di tích trọng điểm.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã trao tặng Ban Quản lý Di tích Nghệ An bức trướng mang dòng chữ “Ban quản lý Di tích Nghệ An 20 năm xây dựng và phát triển 2002-2022”; trao tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong quá trình 20 năm xây dựng và phát triển của Ban quản lý Di tích Nghệ An./.