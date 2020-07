Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐƯA QUỲ CHÂU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Châu đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá (bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 10,4%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Đến năm 2020, thu ngân sách đạt khá, ước đạt 40 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt mục tiêu Đại hội 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 20,17%.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các lĩnh vực văn hóa xã hội có tiến bộ, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt khá so với mặt bằng chung của tỉnh, học sinh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.