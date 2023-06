UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết các khó khăn trong việc cung ứng điện

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất phối hợp cùng triển khai các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn trong việc cung ứng điện trên địa bàn, đảm bảo yêu cầu về sản xuất, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Sáng 7/6, UBND tỉnh có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung cấp điện trong giai đoạn nắng nóng, công tác tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải tự nguyện và tiết giảm điện trên địa bàn tỉnh.

Dự cuộc làm việc, về phía UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.



Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc; lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc tập đoàn.

ĐẨY MẠNH TIẾT KIỆM ĐIỆN DO NGUỒN CUNG THIẾU

Từ cuối tháng 5 đến nay, tình hình nắng nóng gay gắt và tác động của hiện tượng El Nino diễn ra tại nhiều nơi trong cả nước thời gian qua đã làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, kết hợp với tình trạng thiếu mưa ở các tỉnh phía Bắc nên nước về các hồ thủy điện rất thấp, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cung ứng điện trong mùa khô năm 2023.

Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển cho biết, tính đến ngày 31/5, Nghệ An đã tiêu thụ 1,7 tỷ kWh, tốc độ tăng trưởng 4%. Riêng trong tháng 5, sản lượng thương phẩm hơn 380 triệu kWh, tốc độ tăng trưởng 17%. Công suất ngày cao nhất là 920MW, sản lượng ngày cao nhất là 17,8 triệu kWh.

Từ đầu năm đến nay, tình hình cấp điện chia làm 3 giai đoạn. Từ đầu năm đến ngày 3/5, tình hình cấp điện ổn định, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống, ngành điện tập trung tuyên truyền tiết kiệm điện. Từ ngày 4/5 đến ngày 6/5, bắt đầu xảy ra nắng nóng nên ngành Điện tập trung tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại.

Đặc biệt, từ ngày 1/6 đến nay, do tình hình thiếu nguồn điện nghiêm trọng, ngành đã điều hành lưới điện theo tinh thần vừa tiết kiệm, vừa tiết giảm phụ tải, trung bình từ 134MW - 240MW/ngày. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Điện đang cố gắng đảm bảo cung ứng điện cho khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng ưu tiên theo quyết định của UBND tỉnh.

Để đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô, tỉnh Nghệ An đã có các văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tiết kiệm điện trong mùa khô và năm 2023.

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong tái định cư và hỗ trợ ổn định cuộc sống người dân sau lũ năm 2018; giải quyết tồn tại, vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ trên cốt ngập dự án Thủy điện Bản Vẽ; sớm xem xét việc tiếp nhận, đầu tư cấp điện bằng điện lưới quốc gia đối với 21 thôn, bản và Đảo Mắt; phân bổ nguồn hợp lý và có giải pháp vận hành, kế hoạch cắt điện phù hợp để giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, quan tâm đầu tư cấp điện kịp thời theo kế hoạch để thực hiện phát triển các khu công nghiệp, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tại các khu công nghiệp đã có nhiều nhà đầu tư lớn, dự án trọng điểm quan tâm đầu tư, trong đó các nhà đầu tư đề xuất nhu cầu dùng điện lớn.

Tại buổi làm việc, các thành viên đã đánh giá, phân tích và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn do thiếu nguồn điện trong thời gian qua; đồng thời trao đổi hướng giải quyết các kiến nghị của UBND tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

PHỐI HỢP TÍCH CỰC GIẢI QUYẾT CÁC KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định, Tập đoàn sẽ cùng đồng hành với tỉnh Nghệ An để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án Thuỷ điện Bản Vẽ; cấp điện cho các thôn, bản, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng trân trọng cảm ơn tỉnh Nghệ An đã quan tâm, đồng hành, hỗ trợ Tập đoàn trong thời gian qua và mong tỉnh Nghệ An tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị, tăng cường tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp cùng phối hợp với ngành Điện để triển khai hiệu quả các giải pháp trong nhiệm vụ cung ứng, tiết kiệm điện thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho tỉnh Nghệ An về cung ứng điện để đảm bảo yêu cầu về sản xuất, tiêu dùng sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp; Đồng thời, mong Tập đoàn tiếp tục quan tâm để đáp ứng yêu cầu sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, Nghệ An sẽ đồng hành, hợp tác, chia sẻ cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháo gỡ các khó khăn do khả năng cung ứng điện khó khăn trong thời gian qua. Và thực tế, tỉnh Nghệ An đã quan tâm công tác này, trong đó đã ban hành Chỉ thị về việc tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023.

Liên quan đến kiến nghị của Công ty Điện lực Nghệ An, người đứng đầu UBND tỉnh đồng tình với việc đẩy mạnh việc chỉ đạo tiết giảm công suất sử dụng điện đối với các hệ thống đèn chiếu sáng giao thông, chiếu sáng quảng cáo, trang trí và các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Đồng chí giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương quan tâm, thực hiện các giải pháp cải tiến, sử dụng thiết bị đảm bảo mức tiêu hao năng lượng hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng điện. Đồng thời, giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp có ý thức hơn về tiết kiệm điện và thông báo về lịch cắt điện để người dân có kế hoạch sinh hoạt và sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp Sở Công Thương và Công ty Điện lực Nghệ An rà soát hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp để xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm.

Liên quan đến các kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao Sở Công Thương phối hợp với Thuỷ điện Bản Vẽ rà soát để thống nhất lại các công việc và giá trị đề nghị hỗ trợ cho địa phương để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong tái định cư và hỗ trợ ổn định cuộc sống người dân sau lũ năm 2018; đồng thời xem xét giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ trên cốt ngập dự án Thuỷ điện Bản Vẽ theo Quyết định số 64 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án hỗ trợ đời sống người dân sau tái định.

Nhấn mạnh trong thời gian qua, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh có chuyển biến tích cực, đặc biệt là nguồn vốn FDI. Từ đó, một trong những yêu cầu đối với các dự án này là được cung ứng nguồn điện ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh mong Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm, ủng hộ, đồng hành với tỉnh trong việc đề xuất Trung ương chấp thuận đầu tư xây dựng trạm 220 kV tại thị xã Hoàng Mai để đáp ứng nhu cầu điện cho các dự án tại khu công nghiệp.