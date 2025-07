Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/7

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban với các cơ quan khối Nội chính; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức duyệt đại hội Đảng bộ các xã, phường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do mưa lũ… là những thông tin nổi bật trong ngày 31/7.