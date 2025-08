Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/8 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân sau cơn lũ lịch sử; UBND tỉnh Nghệ An thông báo điều chỉnh giờ làm việc hàng ngày để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Ngày 1/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp vào các xã Bắc Lý, Mỹ Lý và Nhôn Mai kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân sau cơn lũ lịch sử. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại các xã chịu thiệt hại nặng ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với lãnh đạo xã Nhôn Mai về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác trao hỗ trợ, động viên bà con bị thiệt hại khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 1/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã biên giới Na Loi và Keng Đu. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao quà hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 1/8, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và trao 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ khắc phục hậu quả. Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Mai Hoa

* Ngày 1/8, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ các xã: Anh Sơn, Yên Xuân, Vĩnh Tường, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông và Thành Bình Thọ.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ các xã: Anh Sơn, Yên Xuân, Vĩnh Tường. Ảnh: TL

* Để tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh Nghệ An thông báo điều chỉnh thời gian làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 04/8/2025, như sau: Buổi sáng: làm việc từ 7 giờ 30’ đến 12 giờ 00’; Buổi chiều: làm việc từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’.

Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Các lực lượng cùng nhân dân đã mở đường vượt núi, hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm lên bản người Mông xã Tri Lễ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở.

Tuyến đường vừa được tu sửa tạm thời đã kịp thời phục vụ hoạt động vận chuyển gạo và hàng cứu trợ, góp phần giúp bà con người Mông ở bản Huồi Mới vượt qua những khó khăn sau mưa lũ. Ảnh: PV

* Mưa lũ đã qua một tuần nhưng nhiều hộ dân ở xã Hữu Khuông vẫn chưa thể trở về nhà. Có 15 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, đổ sập và nhiều nhà khác ảnh hưởng nặng khiến người dân phải ở tạm tại trường học.

Bản Tủng Hốc có trên 80 hộ dân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ cuối tháng 7/2025. Theo thống kê ban đầu của cư dân bản, đợt lũ có trên 20 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 2 nhà bị lũ cuốn trôi, vùi lấp. Ảnh: Đình Tuyên

* Sáng 1/8, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tổ chức trao tiền hỗ trợ hộ nghèo xây nhà tại xã Hải Châu, Nghệ An. Tổng số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng.