Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2021

TIẾP TỤC QUYẾT LIỆT TRONG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quý I/2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 6,73%. Trong đó, so với cùng kỳ năm 2020, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp ước tăng 4,71%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 11,7% (riêng công nghiệp có mức tăng trưởng ở mức hai con số với 15,18%). Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ ước tăng 4,92%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 4,25%.

Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc. Tính đến 17/3/2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 16 dự án, điều chỉnh 27 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 7.000 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 33% và vốn đăng ký tăng 4,65 lần. Trong quý I, toàn tỉnh có 398 doanh nghiệp thành lập mới và 84 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; tổng số vốn đăng ký hơn 3.771 tỷ đồng; có thêm 297 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Thu ngân sách của Nghệ An ước thực hiện 4.122 tỷ đồng. Văn hóa, xã hội ổn định và tiếp tục có bước phát triển. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý I và định hướng thời gian tới. Ảnh: Thành Duy Phát biểu về nội dung này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi, kết quả trong quý có nhiều tích cực, đặc biệt là công tác thu hút đầu tư. Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu sẽ thu hút được số vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD.



Để đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm nay (theo Nghị quyết HĐND tỉnh, mục tiêu tăng trưởng cả năm đặt ra là 7,5 - 8,5%; UBND tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng phấn đấu đạt 8 - 8,5%), Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm giải quyết vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn nhân lực cho các dự án đầu tư vào địa bàn một cách căn cơ, bài bản hơn để đáp ứng tốt yêu cầu phát triển.